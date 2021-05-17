У Польщі померла сьома жертва ДТП з українським автобусом

У реабілітаційному центрі міста Отвоцьк поблизу Варшави померла сьома жертва аварії українського автобуса, що сталася у ніч проти 6 березня.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив консул Консульського відділу Посольства України у Польщі Дмитро Горбань.

Як зазначив український дипломат, постраждала померла у неділю вранці уві сні.

"Причину смерті буде встановлено в результаті розтину, який буде проведено у середу, 19 травня. Після цього тіло загиблої транспортуватиметься в Україну", – повідомив Горбань.

За його словами, родину поінформовано про смерть близької особи. Фірма з надання ритуальних послуг вже займається питаннями щодо оформлення документів для перевезення тіла померлої в Україну.

За повідомленнями у ЗМІ, померлою є жителька Хмельницького 27-річна Анастасія Кочеткова. Після ДТП дівчина тривалий час перебувала у лікарні в Перемишлі у критичному стані. Після того, як її стан дещо покращився, її було переведено на початку квітня для подальшої реабілітації до медичного центру міста Отвоцьк неподалік Варшави.

Як повідомлялося, 6 березня, при з’їзді до пункту обслуговування пасажирів "Кашице" у Підкарпатському воєводстві за 30 км від кордону з Україною в аварію потрапив автобус сполученням Познань-Херсон, в якому їхали 57 осіб. На місці загинули п’ятеро українців, 35 людей дістали травми різного ступеня тяжкості. Згодом у лікарні помер шостий пасажир цього автобуса. Поліція попередньо встановила, що водій на великій швидкості намагався повернути праворуч і не вписався у поворот.

Водночас у ніч на 22 березня у тому ж місці в аварію потрапив ще один український автобус, який здійснював рейс за маршрутом Вроцлав-Чернівці. У транспортному засобі перебували 10 людей, зокрема двоє водіїв. В результаті ДТП один чоловік (водій, який не перебував за кермом) загинув на місці, п’ятеро людей зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Слідства у справах обох ДТП ведуть органи прокуратури у Підкарпатському воєводстві, які висунули звинувачення у ненавмисному спричиненні аварій обом водіям автобусів. Їм загрожує до восьми років ув’язнення.