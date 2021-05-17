У ДТП в Туреччині загинули двоє громадян України
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на інформаційне агентство DHA.
«Автівка рухалася з Денізлі в напрямку Анталії. Внаслідок втрати керування вона з'їхала з дороги та перекинулася», - повідомили правоохоронці, які прибули на місце аварії.
З чотирьох осіб, що перебували в автомобілі, одна людина загинула на місці, трьох було шпиталізовано до лікарні Аджипайаму. Пізніше ще одна людина померла в лікарні від отриманих ушкоджень.
ДТП сталося вчора ввечері, близько 20.30.
У авто перебувало двоє чоловіків та двоє жінок. 27-річний чоловік помер на місці аварії, а в лікарні померла 28-річна жінка. Водій та пасажирка, яка перебувала на передньому сидінні, вижили. Стан жінки тяжкий. Її доправлено з районної лікарні до університетської лікарні в Памуккале.
За інформацією Укрінформу, всі чотири особи перебували в Туреччині на відпочинку, вони рухалися на авто, яке було взяте в оренду.
Фото: DHA