У Туреччині вироблятимуть китайську вакцину CoronaVac

У Туреччині налагодять виробництво вакцини проти коронавірусу китайської компанії Sinovac - дозвіл на це вже отриманий.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, повідомляє Укрінформ із посиланням на видання Milliyet.

«Компанія Sinovac отримала дозвіл на виробництво вакцини CoronaVac у Туреччині», - сказав Коджа.

За його словами, для налагодження виробництва знадобиться час.

Глава турецького МОЗ також повідомив, що цього тижня очікується доставка 10 млн доз вакцини Sinovac із Китаю.

Крім того, Туреччина підписала угоду про постачання 90 млн доз вакцини Pfizer/BioNTech.

«30 мільйонів доз вакцини BioNTech надійде в червні, а 60 мільйонів доз буде поставлено у липні, серпні та вересні», - сказав міністр.

У Туреччині з 14 квітня до 17 травня діяли посилені карантинні обмеження, запроваджені через зростання кількості випадків інфікування коронавірусом, яке перевищувало 60 тисяч щодня. За час локдауну кількість нових випадків зменшилася у шість разів.

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За минулу добу в країні виявлено майже 12 тис. випадків інфікування коронавірусом, 203 особи померли, понад 10 тисяч одужали.

У країні триває вакцинація населення. Станом на ранок середи у Туреччині повністю вакциновано понад 11,4 млн людей. Першу дозу вакцини отримали ще 15,3 млн громадян.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі зафіксували 164 897 830 випадків зараження коронавірусом, зокрема 3 418 661 летальний, одужали 143 854 494 особи.