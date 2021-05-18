Залучених до ЗНО вчителів почали вакцинувати другою дозою CoronaVac

Вчителів, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році, вже почали щеплювати проти COVID-19 другою дозою вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Зазначається, що для повної імунізації необхідно отримати дві дози цієї вакцини з інтервалом у 28 днів.

“Якщо вас ще не повідомили про те, коли ви отримаєте другу дозу, зверніться до керівника вашого закладу. Той надішле запит про організацію другого щеплення до регіонального координатора з імунізації та сповістить вас про дату та місце вакцинації”, - йдеться в повідомленні.

У МОЗ нагадали, що зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться 21 травня й триватиме до 15 червня 2021 року.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 18 травня ЮНІСЕФ доставив в Україну нову партію зі 122 850 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech проти COVID-19 у рамках глобальної ініціативи COVAX. До кінця тижня ЮНІСЕФ доправить всього 473 850 доз вакцини, а також розчинник для ін’єкцій