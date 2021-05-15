Вакцинація освітян в Україні: хто складатиме списки

Працівники закладів освіти, які хочуть вакцинуватися проти коронавірусу, мають повідомити про це своїх керівників для внесення у відповідний список.

Про це на зустрічі з журналістами повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

"Працівник закладу освіти незалежно від посади приходить до керівника свого закладу і каже, що хоче вакцинуватися. Керівник закладу або сам збирає список тих, хто хоче вакцинуватись, або призначає уповноважену людину", - сказав Ляшко.

За його словами, складений список охочих вакцинуватися залежно від рівня закладу передається у відділ освіти при облдержадміністрації або у відділ освіти при органах місцевого самоврядування, які, своєю чергою, надають списки координаторам областей.

Для вакцинації працівників закладів освіти будуть виїжджати мобільні бригади, заклади про це попереджатимуть завчасно. Організацію безпосередньо вакцинації при приїзді бригади забезпечує керівник освітнього закладу, зазначив Ляшко.

Він додав, що за потреби списки бажаючих вакцинуватися можуть уточнюватися. Зокрема, якщо мобільна бригада ще не приїжджала до закладу, зміни у списку можна узгодити з координатором вакцинації. Якщо ж візит бригади вже відбувся, а ще понад 50 працівників закладу висловили бажання щепитися, то формується новий список і планується новий виїзд.

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У разі, якщо додатково бажання вакцинуватися висловила невелика кількість працівників, то координатор має вирішити питання, де вони будуть щепитися, додав заступник міністра.

Ляшко також наголосив, що записатися на вакцинацію проти коронавірусу можуть працівники як державних і комунальних, так і приватних закладів освіти.

Як повідомлялося, наступного тижня очікується прибуття до України 473,85 тис. доз вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech, основна частина яких зарезервована для вакцинації освітян.

За минулу добу перше щеплення від COVID-19 зробили 18 335 особам, 5 303 людини завершили вакцинацію. Загалом від початку вакцинальної кампанії першу дозу вакцини отримали 936 497 осіб.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів. Наразі вакцинують медиків, працівників закладів охорони здоров’я, учасників операції Об'єднаних сил, соціальних працівників, а також людей віком понад 80 років. Крім того, триває імунізація маломобільних груп та освітян, які залучені до підготовки до ЗНО. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.