Перші центри вакцинації для людей з листа очікування відкриють у Києві та Львові

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) проводить підготовку до відкриття вакцинальних центрів.

Про це на зустрічі з журналістами повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

"Додатково для виконання доручення президента і прем'єра про вакцинацію всіх людей з листа очікування ми зараз ще запустимо на вихідних вакцинальні центри. Алгоритм для них був затверджений у п'ятницю оперативним штабом", - сказав Ляшко.

Він зауважив, що спершу вакцинальні центри відкриватимуться у містах-мільйонниках. Вакцинацію в них проходитимуть усі, хто записався у лист очікування вакцинації у застосунку "Дія". "У понеділок-вівторок ми отримаємо перші регіони, які будуть готові відкривати", - зазначив заступник міністра.

Він уточнив, що очікується відкриття перших центрів у Києві та Львові. Під локацію для вакцинального центру повинні бути обрані локації з великою площею, наприклад, виставкові центри.

"Як тільки вони будуть готові, їх буде відкрито", - додав Ляшко, не уточнивши дату відкриття першого вакцинального центру.

Як повідомлялося, за минулу добу перше щеплення від COVID-19 зробили 18 335 особам, 5 303 людини завершили вакцинацію. Загалом з початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 936 497 осіб.