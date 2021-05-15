З листа очікування в «Дії» провакцинували вже понад три тисячі людей 65+

На сьогодні у листі очікування вакцинації проти коронавірусу записана майже 31 тисяча людей, старших за 65 років, з них отримали щеплення 3 263 людини.

Про це на зустрічі з журналістами повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні кількість людей 65+ з листа очікування - 30 888, з них уже провакцинувалося 3 263", - сказав Ляшко.

Він наголосив, що цих людей пріоритезували на вихідні для проведення вакцинації. При попередньому телефонному опитуванні 706 людей відмовилися, хоча й записалися в лист очікування, 2 372 людини ще не визначилися. Ще 6 тисяч не вказали номери телефонів для зворотного зв'язку.

Як повідомлялося, за минулу добу перше щеплення від COVID-19 зробили 18 335 особам, 5 303 людини завершили вакцинацію. Загалом з початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 936 497 осіб.

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Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що вакцинація людей, які записалися до листа очікування через "Дію", відбуватиметься у вихідні. Згодом Ляшко уточнив, що мова йде про осіб, які належать до пріоритетних груп і стали до листа очікування через застосунок.

В Україні за минулу добу, 14 травня, зареєстрували 6 796 випадків зараження коронавірусом. 322 людини померло.