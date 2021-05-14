Кличко розповів про ситуацію з коронавірусом і вакцинацією у столиці

У столиці за минулу добу коронавірус виявили ще у 681 особи.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Минулої доби в місті виявили 681 інфікованого, померли 22 особи - 11 жінок та 11 чоловіків", - сказав Кличко.

Водночас Кличко зауважив, що ситуація із захворюваністю в столиці стабілізувалася.

"Сплесків із великою кількістю нових випадків останнім часом немає. Зменшилася і кількість хворих, і кількість госпіталізованих, але, на жаль, високою залишається смертність від вірусу", - підкреслив він.

За його словами, загалом за період пандемії в столиці 4905 летальних випадків від вірусу. Загалом підтверджених випадків захворювання в місті - 201 209.

Кличко повідомив, що серед тих, хто захворів за добу: 402 жінки віком від 18 до 92 років та 8 дівчаток від 2 до 17 років. А також 260 чоловіків віком від 18 до 85 років та 11 хлопчиків від 1 до 17 років. Захворіли, зокрема, 9 медиків.

Крім цього, минулої доби в стаціонари медзакладів потрапили 88 хворих на коронавірус. Також госпіталізували 144 пацієнтів із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

"На дистанційному навчанні перебувають 15 класів у 10 школах міста. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві 103. Також хворіють 54 педагоги", - додав Кличко.

Одужали минулої доби 848 киян. Загалом коронавірус подолав 130 961 мешканець столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 128, у Шевченківському – 115 та в Солом’янському районі – 110 випадків", - зазначив Кличко.

За його словами, загалом у стаціонарах медзакладів столиці лікуються 1394 хворі на коронавірус.

"1115 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1255 людей. Під апаратами штучної вентиляції легень перебувають 34 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах майже 26%, з них з киснем заповнено – понад 30%ліжок", - додав він.

Кличко також повідомив, що у столиці від коронавірусу вакцинували вже понад 98 тисяч осіб.

"Це в основному, медики. Майже 23,5 тисячі медиків, які отримали щеплення. Соціальні працівники отримали вакцину - 2700 фахівців, люди похилого віку - понад 6,5 тисяч осіб та військові - 3100 осіб", - розповів він.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 14 травня лабораторно підтверджено 2 143 448 випадків COVID-19, з них за добу – 7 562.