Львівщина чекає в травні на туристів: пропонують сплави, гастромандри та «чорні тюльпани»

Травень – час гаївок, різноманітних майстер-класів, цвітіння квітів, сплавів річками і походів у гори. Львівська облдержадміністрація пропонує outdoor-туризм – відпочинок на свіжому повітрі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє управління туризму та курортів ЛОДА.

«На відміну від зимового періоду, навесні, а особливо у травні, актуальнішим стає outdoor-туризм, відпочинок на свіжому повітрі – це тренд подорожей 2021 року: безпечно і пізнавально. Є нагода побачити близьке, але досі не відкрите для себе», – зазначила керівниця управління Наталя Табака.

У всіх п’яти національних парках на травень заплановане відкриття туристичного сезону. Кожен з них готуватиме власну програму. Особливо актуальні – поїздки у місцини, де росте багато квітів.

Так, найбільш квітуча місцина Національного природного парку «Північне Поділля» – гора Макітра заввишки 343 метри – розташована в низькогірному пасмі Вороняки між селами Бучина, Гаї-Дітковецькі й Суховоля – неподалік від межі Львівщини з Рівненською областю.

Ще одна цікава квітуча місцевість – ландшафтний заказник «Стариці Дністра» із долиною диких, або «чорних тюльпанів». Принаймні саме на тюльпани схожі ці незвичайні квіти, що насправді мають назву «рябчик шаховий» і ростуть біля ріки Дністер поруч із селами Верин і Надітичі. Біологи кажуть, що ще одне місце зростання рябчиків є у Самбірському районі. Зривати квіти не можна – вони занесені до Червоної книги України.

На перші вихідні після Великодня (8 травня) Організація української молоді «Спадщина» запрошує на «Гаївки в Тустані». Вони відбудуться в селі Урич біля церкви св. Миколая. Захід буде безкоштовний, але з дрес-кодом – вишиванкою.

Щодо сплавів, то вони відбуваються насамперед у північній частині області – на річках Західний Буг та Рата у Червоноградському районі. Нещодавно за проєктом «Буг єднає нас» (програма транскордонного співробітництва «Польща – Україна – Білорусь») для сплавів придбано байдарки.

Є також можливість сплавлятися, а також займатися екстремальним рафтингом на гірській ріці у південній частині області – на річках Опір та Стрий. Організаторами усіх сплавів зазвичай виступають туристичні клуби.

Майстер-класи з виготовлення ляльок-мотанок з ниток проходитимуть у травні в Історико-краєзнавчому музеї «Сколівщина».

На батьківщині Івана Франка – у його рідному селі Нагуєвичі й околицях – можна побувати на майстер-класах з ткацтва, ковальства та лозоплетіння.

У місті Турка майстриня Олександра Цуняк навчає розписування писанок бойківськими орнаментами.

А у ведмежому притулку в селі Жорниська біля Львова спеціалізуються на майстер-класі з виготовлення яворівської забавки.

Крім того, понад два десятки фермерських господарств Львівщини готові до приймання туристів, але за попередньою реєстрацією. Управління туризму та курортів і департамент агропромислового розвитку Львівської ОДА об’єднали їх у проєкт «Гастромандри Львівщиною».

Наприкінці місяця, 29 травня, відбудеться масове сходження на гору Пікуй та встановлення на ній відновленої пам’ятної таблиці, яка засвідчує перебування тут як славетного поета, письменника і перекладача, так і відомого мандрівника – Івана Франка.