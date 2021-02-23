Велошляхи, оглядова вежа і глемпи: на Львівщині ухвалили програму розвитку туризму

Облрада затвердила "Програму розвитку туризму та курортів у Львівській області на 2021-2025 роки". Цьогоріч на її реалізацію передбачено 3 млн грн з обласного бюджету і 48,7 млн грн – з додаткового фінансового ресурсу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

За словами керівниці управління туризму та курортів Львівської ОДА Наталі Табаки, втілення програми активізує розвиток туризму у громадах, забезпечить промоційну кампанію Львівщини як туристичного напрямку, створить сприятливі умови для залучення грантових коштів та інвестицій у розбудову туристичної та курортної інфраструктури.

Програма передбачає розроблення дорожніх карт та реалізацію проєктів з розвитку туризму у громадах, створення нових туристичних пропозицій, розвиток туристичних "магнітів", налагодження партнерства суб’єктів туристичного ринку області із покупцями туристичних послуг, впровадження промоційних заходів за допомогою цифрових інструментів, а також на професійних ділових майданчиках у форматі "наживо".

Крім того, в документі прописано актуальні проблемні питання галузі й шляхи їхнього розв’язання.

"Є конкретні проблеми, які потребують розв’язання. Це надмірна концентрація туристичних потоків у межах відомих туристичних центрів області, неефективне використання культурних і туристично-рекреаційних можливостей у сільській місцевості та містечках, недостатній рівень професійних здібностей персоналу в індустрії гостинності в ОТГ. Програма зорієнтована на розв’язання, зокрема, і цих проблем", – зауважила Табака.

Серед заходів програми – формування комплексного портрету туриста Львівської області, створення статистики мандрівників щодо їхніх інтересів та вподобань.

"Потрібно чітко розуміти, хто наш турист, які його потреби та які наші перспективні ринки. За результатами проведеного аналізу адаптувати наші пропозиції до потреб ринку, збалансовувати навантаження на туристичні об’єкти шляхом маркетингових заходів. Тут же і впровадження комплексних інформаційних та промоційних кампаній", – розповіла керівниця управління туризму та курортів.

У межах розвитку і модернізації туристичних магнітів та інфраструктури уже 2021 року планують впровадити проєкт "ВелоБескиди", який переміг у конкурсі Державного фонду регіонального розвитку. Він передбачає створення на території Бориславської, Трускавецької і Східницької громад цілої мережі велосипедних і шляхів активного туризму, будівництво оглядової вежі на горі Цюхів Верх біля села Орів, що зі свого боку дасть змогу збільшити туристичні потоки та розширити вікову категорію відпочивальників на курортах.

Читайте також: Прикарпаття і Закарпаття спільно розвиватимуть сталий туризм

За кошти програми секторальної підтримки й місцевих громад хочуть реалізувати одразу три проєкти: реставрація у Трускавці вілли "Гопляна", де розміщений художній музей М. Біласа, проєкт "TourTurka 2.0", що охопить дві ОТГ Самбірського району, а також встановлення комплексу "глемпів" поруч з містом Сколе на території НПП "Сколівські Бескиди". Також, продовжиться реалізація проєкту "Велокарпатія: розвиток інфраструктури для велотуризму на території Львівщини".

В ОДА очікують, що реалізація програми дасть змогу збільшити туристичні потоки, туристичний збір і кількість зайнятого населення в галузі туризму на 40%, а надходження до бюджетів від туристичного ринку зростуть на 30%.

"Програма відповідає цілям та завданням Стратегії розвитку Львівської області, Стратегії розвитку гірських територій Львівщини й державній Стратегії розвитку туризму та курортів України до 2026 року. Також реалізація заходів у межах програми в частині промоції враховуватиме завдання і цілі програм за напрямами культури та історико-культурної спадщини", – додала Табака.