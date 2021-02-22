На Львівщині розпочнуть пошук нових туристичних «магнітів»
Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.
"Управління туризму та курортів Львівської ОДА запрошує представників галузі гостинності, гідів, туроператорів, готельєрів, рестораторів, фермерів, працівників музейних установ, туристично-інформаційних центрів долучитися до нового проєкту – "Експедиція громад: фокус на туризм як шлях до економічного розвитку". Це виїзди в громади для актуалізації туристичної інформації на місцях, для пошуку потенційно цікавих об’єктів для туризму, які б у майбутньому стали б новими туристичними "магнітами" Львівщини, для партнерства та покращення сервісів і послуг на місцях", – йдеться в повідомленні.
Старт нового проєкту приурочили до Всесвітнього дня екскурсовода, який щороку відзначається 21 лютого.
Перші три маршрути для подорожей:
- Львів – Стебник – Борислав – Львів.
- Львів – Червоноград – Сілець – Великі Мости – Львів.
- Львів – Стрілки – Бібрка – Лопушна – Суходіл – Волощина – Кологори – Львів.
Участь у кожній із поїздок може взяти до 40 осіб. Тури розпочнуться вже 3 березня 2021 року.