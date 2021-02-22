На Львівщині розпочнуть пошук нових туристичних «магнітів»

Управління туризму та курортів Львівської ОДА організовує проєкт "Експедиція громад: фокус на туризм як шлях до економічного розвитку" для пошуку туристичних "магнітів" у регіоні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.

"Управління туризму та курортів Львівської ОДА запрошує представників галузі гостинності, гідів, туроператорів, готельєрів, рестораторів, фермерів, працівників музейних установ, туристично-інформаційних центрів долучитися до нового проєкту – "Експедиція громад: фокус на туризм як шлях до економічного розвитку". Це виїзди в громади для актуалізації туристичної інформації на місцях, для пошуку потенційно цікавих об’єктів для туризму, які б у майбутньому стали б новими туристичними "магнітами" Львівщини, для партнерства та покращення сервісів і послуг на місцях", – йдеться в повідомленні.

Старт нового проєкту приурочили до Всесвітнього дня екскурсовода, який щороку відзначається 21 лютого.

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Перші три маршрути для подорожей:

Львів – Стебник – Борислав – Львів. Львів – Червоноград – Сілець – Великі Мости – Львів. Львів – Стрілки – Бібрка – Лопушна – Суходіл – Волощина – Кологори – Львів.

Участь у кожній із поїздок може взяти до 40 осіб. Тури розпочнуться вже 3 березня 2021 року.