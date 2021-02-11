Львівщина торік ознакувала понад 140 кілометрів шляхів рекреаційного туризму

У Національному природному парку «Сколівські Бескиди» на Львівщині у 2020 році ознакували 144 км шляхів рекреаційного туризму.

Про це під час пресконференції за підсумками року на посаді розповів голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу ЛОДА.

«У 2019 році було ознаковано 60 км шляхів активного й екологічного туризму. У 2020 році ознакували втричі більше», – йдеться в повідомленні.

Крім того, триває реалізація проєкту «Велокарпатія», що передбачає будівництво велодоріжок загальною протяжністю 6,4 км.

Важливим досягненням минулого року в облдержадміністрації назвали збільшення площі природно-заповідного фонду на понад 9 тис. га. Цього вдалося досягти завдяки Указу Президента України про створення національного природного парку «Королівські Бескиди».

Як зазначили у пресслужбі, Львівщина – серед лідерів в Україні за сплатою туристами збору в 2020 році. Область посіла третю позицію з показником у 11,786 млн грн після Києва (34,692 млн грн) й Одещини (15,177 млн грн).

Так, колективні засоби розміщення Львівської області у 2019 році прийняли майже 12% від усіх туристів, які побували в Україні (серед іноземців – майже 15%). Це один із найвищих показників по Україні.

Серед лідерів Львівщина і за обсягом реалізації товарів та послуг у сфері туризму. Підприємства області посіли друге місце серед регіонів України з показником у 17,3 млрд грн (станом на 2018 рік).