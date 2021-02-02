У «Сколівських Бескидах» визначають локації для глемпів

У Національному природному парку "Сколівські Бескиди" на Львівщині обирають місця для встановлення глемпінгів – комфортабельних кемпінгів для туристів.

Про це йшлося під час робочої зустрічі у Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства щодо впровадження проєкту з глемпінг-туризму на території НПП "Сколівські Бескиди", передає Укрінформ із посиланням на сторінку нацпарку в Фейсбуці.

"Під час зустрічі за участю начальника управління Анатолія Дейнеки, директора Асоціації органів місцевого самоврядування "Єврорегіон Карпати" Галини Литвин, Сколівського міського голови Миколи Романишина, директора національного природного парку "Сколівські Бескиди" Василя Приндака напрацьовано перші кроки, необхідні для реалізації проєкту ("Глемпінги – створення ексклюзивного туристичного продукту в природооохоронних територіях" – ред.), та розглянуто декілька локацій, які відповідають вимогам для встановлення глемпінгів. Після натурних обстежень проєктною організацією буде визначено найоптимальнішу локацію для облаштування глемпінгу та розміщення туристів. Обговорено також можливі джерела співфінансування проєкту з обласного та місцевого бюджетів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що глемпінговий туризм – це новий формат відпочинку, орієнтований на тих, хто хоче побути поближче до природи, але з комфортом рівня готелю. Глемпи – легкі комфортабельні будиночки або шатра. Від ночівлі в наметі глемпінг відрізняє комфорт: м’які повноцінні ліжка, облаштовані ванні кімнати й туалети, кондиціонер та кухня, набір зручних меблів для відпочинку. Крім того, глемпінг не має шкодити природі. Саме тому глемпи легко монтуються, для їхнього зведення не потрібно робити капітальні втручання в довкілля.

Відомо, що Національний природний парк "Сколівські Бескиди" виступає партнером у реалізації проєкту "Глемпінги – створення ексклюзивного туристичного продукту в природооохоронних територіях", який переміг у конкурсі програми підтримки секторальної політики "Розвиток туризму" від Міністерства розвитку громад та територій України. Його реалізують за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС. Мета проєкту – підвищення ефективності використання туристичного потенціалу природно-заповідних територій.

Як повідомляв Укрінформ, пілотними у впровадженні проєкту з глемпінг-туризму в Україні стануть три національні природні та два регіональні ландшафтні парки. Комфортабельні кемпінги створять у Регіональному ландшафтному парку "Краматорський" (Донецька область), Національному природному парку "Синевир" (Закарпатська область), Національному природному парку "Сколівські Бескиди" (Львівська область) та Регіональному ландшафтному парку "Дністровський" (Івано-Франківська область). Промоційні заходи проведуть і для національного природного парку "Меотида", що розташований у Донецькій області.

Фото: @skolebeskydy