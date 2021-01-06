Глемпінг-туризм розвиватимуть у 5 природно-заповідних об'єктах

Три національні природні та два регіональні ландшафтні парки стануть пілотними у впровадженні проєкту з глемпінг-туризму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

«Міндовкіллям спільно з Асоціацією органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» та національними природними парками… було підготовлено Проєкт «Глемпінги – створення ексклюзивного туристичного продукту в природоохоронних територіях».

Ним планується підвищити ефективність використання туристичного потенціалу природоохоронних територій та створити ексклюзивний продукт для туризму – облаштування глемпінг-локацій», – йдеться в повідомленні.

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Особливість проєкту – розвиток туризму на територіях природно-заповідного фонду, що не буде чинити негативний вплив на природну екосистему. І саме глемпінги, зазначили у міністерстві, стануть тим поєднанням традиційних кемпінгів з комфортними умовами готельного типу для туристів.

Згідно з проєктом, комфортабельні кемпінги створять у Регіональному ландшафтному парку «Краматорський» (Донецька область), Національному природному парку «Синевир» (Закарпатська область), Національному природному парку «Сколівські Бескиди» (Львівська область) та Регіональному ландшафтному парку «Дністровський» (Івано-Франківська область).

Промоційні заходи проведуть і для національного природного парку «Меотида», що розташований у Донецькій області.

Також запланована широка кампанія туристичного потенціалу природно-заповідних територій та обміну туристичним досвідом між українськими і іноземними парками.

Зазначається, що з проєктом «Глемпінги – створення ексклюзивного туристичного продукту в природоохоронних територіях» міністерство перемогло у конкурсному відборі Програми підтримки секторіальної політики щодо регіонального розвитку «Розвиток туризму», що проводився Міністерством розвитку громад та територій України.

Проєкти, які визначено переможцями, реалізують за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС.

Фото: Glamping UA