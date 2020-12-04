У Дністровському каньйоні хочуть створити гламурні кемпінги

В Івано-Франківській, Закарпатській та Львівській областях незабаром може з’явитися мережа глемпінгів для туристів.

Як передає Укрінформ із посиланням на Kurs, про це йшлося на нещодавньому засіданні Туристичної ради Івано-Франківської області.

Під час заходу обговорювали основні напрямки розвитку й підтримки туристичної галузі в області, зокрема й заявку, подану на конкурс секторальної бюджетної підтримки ЄС «Глемпінги – створення ексклюзивного туристичного продукту в природоохоронних територіях».

За словами голови Туристичної ради Андрія Матійчика, глемпінги могли б допомогти розвивати туризм на території Дністровського каньйону.

«Проєкт передбачає створення мережі глемпінгів у Івано-Франківській, Закарпатській і Львівській областях. Визначені відповідні місця в національних природних парках. Це один із найбільш якісних і прогресивних проєктів, поданих на секторальну підтримку», – зазначив Матійчик.

Фінансування проєкту побудови глемпінгів передбачає виділення 5-6 млн грн із бюджету на одну область.

«Це моя давня мрія – створення екотуристичного продукту в межах Дністровського каньйону, а саме закладів розміщення сезонного типу для того, щоб ми могли поселяти туристів цілорічно. У майбутньому буде створена мережа таких закладів, щоб зробити спектр надання туристичних послуг ширшим», – зазначив заступник голови Туристичної ради Михайло Ковтун.

Глемпінг, або гламурний кемпінг – місце проживання, яке має максимально комфортабельні умови, не гірші, ніж у гарних готелях. Це розташована серед природи локація, що не завдає шкоди довкіллю, не передбачає змін у ландшафті, а гармонійно вписується в нього.