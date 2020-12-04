У передгір’ї Карпат з’явиться байк-парк і траса-«терренкур»

Туристична інфраструктура Львівщини поповниться новими об’єктами в межах проєкту "ВелоБескиди", який переміг у конкурсі від Державного фонду регіонального розвитку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

Так, у межах населених пунктів Борислав – Східниця – Трускавець – Орів мають облаштувати байк-парк, велодоріжки й велотраси різної складності (загалом 34,32 км), прокласти пішохідні туристичні маршрути (загальна довжина 59,64 км). Серед іншого буде й унікальна оздоровча траса-"терренкур", яка передбачає чергування пішохідної прогулянки із фізичними навантаженнями.

Крім того, "ВелоБескиди" передбачають зведення оглядової вежі на горі Цюхів Верх (приблизно 940 метрів над рівнем моря) поблизу села Орів.

"Регіон, про який йдеться у цьому проєкті, це – узгір’я. Він багатий своєю природою. Тут є два бальнеологічні курорти – Трускавець і Східниця, відомий нафтовим промислом Борислав. Але є потреба в оновленні тутешньої інфраструктури для туризму, оздоровлення, спорту і просто відпочинку. З цією метою подано проєкт. Хочемо пожвавлювати туризм не тільки безпосередньо в Карпатах, а й у передгір’ї", – зазначив заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.

Втілювати "ВелоБескиди" планують упродовж 2021 року – з лютого до грудня.

Загальна вартість проєкту – 11,8 млн грн (9,44 млн – з державного бюджету і 2,36 млн – співфінансування з місцевого бюджету).