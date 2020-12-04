У передгір’ї Карпат з’явиться байк-парк і траса-«терренкур»

У передгір’ї Карпат з’явиться байк-парк і траса-«терренкур»

Укрінформ
Туристична інфраструктура Львівщини поповниться новими об’єктами в межах проєкту "ВелоБескиди", який переміг у конкурсі від Державного фонду регіонального розвитку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА

Так, у межах населених пунктів Борислав – Східниця – Трускавець – Орів мають облаштувати байк-парк, велодоріжки й велотраси різної складності (загалом 34,32 км), прокласти пішохідні туристичні маршрути (загальна довжина 59,64 км). Серед іншого буде й унікальна оздоровча траса-"терренкур", яка передбачає чергування пішохідної прогулянки із фізичними навантаженнями.

Крім того, "ВелоБескиди" передбачають зведення оглядової вежі на горі Цюхів Верх (приблизно 940 метрів над рівнем моря) поблизу села Орів.

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"Регіон, про який йдеться у цьому проєкті, це – узгір’я. Він багатий своєю природою. Тут є два бальнеологічні курорти – Трускавець і Східниця, відомий нафтовим промислом Борислав. Але є потреба в оновленні тутешньої інфраструктури для туризму, оздоровлення, спорту і просто відпочинку. З цією метою подано проєкт. Хочемо пожвавлювати туризм не тільки безпосередньо в Карпатах, а й у передгір’ї", – зазначив заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.

Втілювати "ВелоБескиди" планують упродовж 2021 року – з лютого до грудня.

Загальна вартість проєкту – 11,8 млн грн (9,44 млн – з державного бюджету і 2,36 млн – співфінансування з місцевого бюджету).

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