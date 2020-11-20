Пів сотні туристичних локацій Львівщини об’єднають веломаршрутом

На Львівщині через 50 туристичних об’єктів області планують прокласти понад 100-кілометровий велосипедний маршрут "ВелоОпілля".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської облдержадміністрації.

"Реалізація проєкту "ВелоОпілля" дасть змогу збільшити пропозиції для велотуристів – ознайомитися з сакральною спадщиною, місцевими музеями, природніми об’єктами, а також скуштувати та придбати екологічну продукцію фермерських господарств, відкритих для туристів. Ми отримаємо унікальний для України велотуристичний продукт", – зауважила керівниця управління туризму та курортів ЛОДА Наталя Табака.

За її словами, більшість львів’ян і гостей області для відпочинку впродовж останніх двох років обирають саме веломандрівки та пішохідні прогулянки рекреаційними зонами із відвідуванням об’єктів історико-культурної спадщини. Відтак, зростає попит на якісні туристичні послуги, наявність сервісних зон, супутніх туристичних послуг, які забезпечують туристам комфортне перебування в обраній локації.

Водночас заступник голови облдержадміністрації Юрій Бучко підкреслив, що заплановано інвестувати кошти у розвиток придорожньої інфраструктури для безпечного руху та подорожей жителів і гостей Львівщини.

"Розпочали із Львівського району, де сьогодні найбільша велоактивність, також в планах є будівництво велосипедних доріжок вздовж автодоріг проєкту "Мале карпатське коло", – зазначив Бучко.

У Львівський ОДА нагадали, що сьогодні в області розроблено та реалізовуються декілька проєків з розвитку велосипедного туризму. Зокрема, в межах проєкту "Велокарпатія: розвиток інфраструктури для велотуризму на Львівщині" збудували велотрасу по горі Погар для маунтбайкінгу й частину велодоріжки від Славського до Волосянки.

Також уже ознакований велосипедний шлях № 490 Львів – Брюховичі – Ведмежий притулок "Домажир".