Тролеї та глемпінг: чим "Сколівські Бескиди" приваблюватимуть туристів

У Національному природному парку "Сколівські Бескиди" на Львівщині готують програму розвитку рекреаційної діяльності на 5 років – планують реагувати на зростання кількості відвідувачів новими маршрутами й локаціями.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці нацпарку в Фейсбуці.

"Національний парк розробляє програму розвитку рекреаційної діяльності на 2021-2026 рр. Аналіз відвідування території за останні роки показує інтенсивне збільшення кількості відвідувачів та недостатню кількість існуючих відпочинкових місць і послуг. Рекреанти віддають перевагу комфортним умовам відпочинку та якісному сервісу", – йдеться в повідомленні.

Так, програма передбачає утримання наявної мережі туристичних шляхів (146 км) у належному стані, обстеження територій для створення нових рекреаційних пунктів.

Зокрема, планується облаштувати нові 2 автомаршрути та 2 гірські веломаршрути, рекреаційні пункти (водоспад Гуркало, Східницька Лісковатиця, Святослав, Луги – в околицях села Урич, Гори – в околицях сіл Підгородці, Ямельниця), візит-центр та музей парку в палаці баронів Гредлів, 2 тролеї та 2 мотузкові парки, вольєри і звіринці для спостереження за природніми явищами, повадками звірів.

Крім того, в урочищі Павлів потік на маршруті "До джерел мінеральної води" замінять наявне гравійно-грунтове на тверде покриття, що дасть можливість відвідувати його людям з обмеженими фізичними можливостями.

Також у "Сколівських Бескидах" розвиватимуть глемпінговий туризм.