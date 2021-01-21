Туристичні локації нацпарку «Сколівські Бескиди» увійшли до онлайн-маршруту

На Львівщині створили віртуальний туристичний маршрут Національним природним парком "Сколівські Бескиди".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

Зокрема, відтепер кожен охочий може здійснити онлайн-подорож та побачити Крушельницьке лісництво з чайною плантацією, Мертве озеро, яке ще називають Журавлиним, та пам’ятку архітектури місцевого значення у м. Сколе – палац Гредлів.

Віртуальний туристичний маршрут для Національного природного парку "Сколівські Бескиди" створили Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів та Google Україна.

"Оцифровані національні парки – це крок для промоції захопливих українських краєвидів та заохочення туристів відвідати цю місцевість", – підкреслив директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Руслан Гречаник.

Як повідомляв Укрінформ, Національний природний парк "Сколівські Бескиди" завершив проєкт впорядкування мереж із 19 екологічних стежок та туристичних маршрутів для активного туризму, зокрема пішохідних і велосипедних. Загальна протяжність усіх шляхів – 146 км, кожен тривалістю походу від 1 до 6 годин. На кожному зі шляхів встановлені початкові, проміжні й кінцеві інформаційні стенди, проведено ознакування зі знаками напрямку та орієнтування.

Проєкт профінансовано за рахунок цільового фонду охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету. Загалом у 2020 році Львівщина інвестувала у розвиток інфраструктури і промоцію Національного природного парку "Сколівські Бескиди" майже 6 млн грн.

Фото: скріншот з Google Maps, палац Гредлів