Мережа туристичних шляхів у Сколівських Бескидах отримала QR-коди

Національний природний парк «Сколівські Бескиди» завершив упорядкування мережі туристичних шляхів активного відпочинку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє нацпарк у Фейсбуці.

Зазначається, що мережа налічує 19 пішохідних туристичних шляхів та дві екологічні стежки загальною протяжністю 146 км.

«Потреба у проведені таких заходів була викликана зростаючим попитом населення на відвідування гірських територій. Оздоровчий, туристично-пізнавальний відпочинок на природі, мандрівки в горах, вивчення історії краю – основні пріоритети активного екологічного туризму в національному парку», – йдеться в дописі.

Фінансування розвитку рекреаційної інфраструктури та розроблення мережі туристичних шляхів проведено за рахунок цільового фонду охорони навколишнього природного середовища у складі обласного бюджету. Процедура освоєння коштів пройшла через систему ProZorro.

«Переможці тендеру обстежили всі шляхи в натурі, визначили GPS-координати початку-закінчення маршрутів і нанесли їх на топографічну карту. Новинкою розробки стали індивідуальні QR-коди для кожного туристичного шляху, позначені на картах та інформаційних стендах. Відсканувавши цей код на мобільний телефон кожен мандрівник отримає повну інформацію про маршрут, GPS-трек руху, що допоможе самостійно та безпечно пройти обраний шлях», – зазначили у нацпарку.

З ініціативи адміністрації НПП комісія з питань мережі шляхів активного туризму на території Львівської області присвоїла номера туристичним шляхам відповідно до державного стандарту ДСТУ 7450:2013.

Управління туризму та курортів Львівської ОДА узгодило напрямки внутрішніх шляхів парку з чинними національними, регіональними та обласними.

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На кожному туристичному шляху встановлено початкові, проміжні й кінцеві інформаційні стенди, та проведено ознакування напрямкованими туристичними знаками та знаками орієнтування.

Завдяки цьому, наголосили у «Сколівських Бескидах», складна мережа туристичних шляхів нацпарку стала доступною в орієнтуванні, комфортною у користуванні, безпечною для туриста. Водночас зменшилася потреба у супроводі та екскурсоводах.

Фото: НПП «Сколівські Бескиди»