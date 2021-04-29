Туреччина з 15 травня скасує ПЛР-тести для українців під час в'їзду до країни

Туреччина скасує вимогу мати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус для в'їзду для громадян з 16 країн, зокрема й з України.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на лист МОЗ Туреччини на адресу МВС Туреччини, текст якого оприлюднило видання Hürriyet.

«На основі результатів спостережень за перебігом поширення коронавірусу в різних країнах повідомляємо та просимо забезпечити з 15 травня 2021 року скасування вимоги щодо надання негативних результатів ПЛР-тестів від осіб, які прибувають до Туреччини наземним, морським чи повітряним шляхом з країн: Гонконг, Китай, Тайвань, В’єтнам, Австралія, Нова Зеландія, Сінгапур, Таїланд, Південна Корея, Ізраїль, Японія, Велика Британія, Латвія, Люксембург, Україна, Естонія», – цитує видання текст документа.

На сьогодні громадянам України необхідно перед початком подорожі до Туреччини надати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, який був зроблений не раніше ніж за 72 години до початку подорожі.

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Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку з високою захворюваністю на COVID-19 влада Туреччини вирішила запровадити локдаун до 17 травня. Він діятиме з 19:00 29 квітня до 05:00 17 травня. На всі поїздки країною потрібно буде мати спеціальний дозвіл. Його надаватимуть у разі вагомої причини для здійснення подорожі. Міжміський громадський транспорт працюватиме заповненим на 50%. Очну освіту буде призупинено у всіх навчальних закладах, закриваються дитсадки та ясла. Також припинять роботу окремі підприємства, заклади громадського харчування працюватимуть виключно в режимі доставки.

Українці, які прибувають до Туреччини як туристи, звільняються від вимоги отримання спеціальних дозволів для переміщення країною. Також на них не розповсюджується дія комендантської години.