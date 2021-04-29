Туреччина з 15 травня скасує ПЛР-тести для українців під час в'їзду до країни
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на лист МОЗ Туреччини на адресу МВС Туреччини, текст якого оприлюднило видання Hürriyet.
«На основі результатів спостережень за перебігом поширення коронавірусу в різних країнах повідомляємо та просимо забезпечити з 15 травня 2021 року скасування вимоги щодо надання негативних результатів ПЛР-тестів від осіб, які прибувають до Туреччини наземним, морським чи повітряним шляхом з країн: Гонконг, Китай, Тайвань, В’єтнам, Австралія, Нова Зеландія, Сінгапур, Таїланд, Південна Корея, Ізраїль, Японія, Велика Британія, Латвія, Люксембург, Україна, Естонія», – цитує видання текст документа.
На сьогодні громадянам України необхідно перед початком подорожі до Туреччини надати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, який був зроблений не раніше ніж за 72 години до початку подорожі.
Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку з високою захворюваністю на COVID-19 влада Туреччини вирішила запровадити локдаун до 17 травня. Він діятиме з 19:00 29 квітня до 05:00 17 травня. На всі поїздки країною потрібно буде мати спеціальний дозвіл. Його надаватимуть у разі вагомої причини для здійснення подорожі. Міжміський громадський транспорт працюватиме заповненим на 50%. Очну освіту буде призупинено у всіх навчальних закладах, закриваються дитсадки та ясла. Також припинять роботу окремі підприємства, заклади громадського харчування працюватимуть виключно в режимі доставки.
Українці, які прибувають до Туреччини як туристи, звільняються від вимоги отримання спеціальних дозволів для переміщення країною. Також на них не розповсюджується дія комендантської години.