Українським туристам у Туреччині не потрібні спецдозволи на пересування країною

Українці, які прибувають до Туреччини як туристи, звільняються від вимоги отримання спеціальних дозволів для переміщення країною. Також на них не розповсюджується дія комендантської години.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на роз'яснення, які надали «Турецькі авіалінії» на офіційному сайті.

«Пасажирам, які прибувають до Туреччини з-за кордону, дозвіл на поїздку (всередині країни – ред.) не потрібен. Пасажири, які прямують до іншого міста Туреччини внутрішнім рейсом, звільняються від обмежень. За необхідності або на прохання вони мають пред'явити квиток із зазначенням міжнародного рейсу (прибуття чи відбуття – ред.)», – йдеться у роз'ясненні.

Туристи також звільнені від дії комендантської години. Це послаблення стосується лише тих українців, які перебувають у країні тимчасово, з туристичною метою.

«Звільнення від дотримання комендантської години для осіб, які не є громадянами Турецької Республіки, стосується лише туристів, які перебувають у Туреччині тимчасово/ на короткий проміжок часу в межах туристичної поїздки», – вказано у повідомленні.

Всі інші іноземці, які перебувають у Туреччині довготерміново, підпадають під загальні обмеження та вимоги.

Як повідомляв Укрінформ, через високу захворюваність на COVID-19 влада Туреччини вирішила запровадити локдаун до 17 травня. Він діятиме з 19:00 29 квітня до 05:00 17 травня. На всі поїздки по країні потрібно буде мати спеціальний дозвіл. Його надаватимуть у разі вагомої причини для здійснення подорожі. Міжміський громадський транспорт працюватиме заповненим на 50%. Очну освіту буде призупинено у всіх навчальних закладах, закриваються дитсадки та ясла. Також припинять роботу окремі підприємства, заклади громадського харчування працюватимуть виключно в режимі доставки.