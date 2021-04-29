Українським туристам у Туреччині не потрібні спецдозволи на пересування країною
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на роз'яснення, які надали «Турецькі авіалінії» на офіційному сайті.
«Пасажирам, які прибувають до Туреччини з-за кордону, дозвіл на поїздку (всередині країни – ред.) не потрібен. Пасажири, які прямують до іншого міста Туреччини внутрішнім рейсом, звільняються від обмежень. За необхідності або на прохання вони мають пред'явити квиток із зазначенням міжнародного рейсу (прибуття чи відбуття – ред.)», – йдеться у роз'ясненні.
Туристи також звільнені від дії комендантської години. Це послаблення стосується лише тих українців, які перебувають у країні тимчасово, з туристичною метою.
«Звільнення від дотримання комендантської години для осіб, які не є громадянами Турецької Республіки, стосується лише туристів, які перебувають у Туреччині тимчасово/ на короткий проміжок часу в межах туристичної поїздки», – вказано у повідомленні.
Всі інші іноземці, які перебувають у Туреччині довготерміново, підпадають під загальні обмеження та вимоги.
Як повідомляв Укрінформ, через високу захворюваність на COVID-19 влада Туреччини вирішила запровадити локдаун до 17 травня. Він діятиме з 19:00 29 квітня до 05:00 17 травня. На всі поїздки по країні потрібно буде мати спеціальний дозвіл. Його надаватимуть у разі вагомої причини для здійснення подорожі. Міжміський громадський транспорт працюватиме заповненим на 50%. Очну освіту буде призупинено у всіх навчальних закладах, закриваються дитсадки та ясла. Також припинять роботу окремі підприємства, заклади громадського харчування працюватимуть виключно в режимі доставки.