Прип'яті потрібен статус пам'ятки для захисту від вандалів — експерт

Прип'яті потрібен статус пам'ятки для захисту від вандалів — експерт

Укрінформ
Нині Чорнобильська зона відчуження є "туристичним магнітом" де-факто. Але для того, щоб її відвідували якомога більше туристів, потрібно починати робити із зони заповідник.

Про це у програмі "5 вопросов на злобу дня" телеканалу "Дом" розповів Ярослав Ємельяненко, директор агентства "Чорнобиль тур", глава Асоціації чорнобильських туроператорів.

"Ми "туристичний магніт" з Чорнобиля зробили вже 10 років тому. Зараз найголовніше — зберегти автентику Чорнобильської зони, офіційно закріпити пам'яткоохоронні статуси. Ось зараз антену "Дуга" на об'єкті "Чорнобиль-2" вже внесли до списку нерухомих пам'яток України. Те ж саме потрібно зробити з містом Прип'яттю, з самою Чорнобильською АЕС, і з іншими об'єктами, які брали серйозну історичну участь в цих подіях", — сказав Ємельяненко.

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На його думку, потрібно починати робити із зони заповідник, пам'ятне місце, куди будуть приїжджати люди.

"Тому що зараз за фактом велика частина Чорнобильської зони є просто юридично радіоактивним звалищем. Місто Прип'ять — це просто радіоактивні відходи. І зараз йому дуже потрібен пам'яткоохоронний статус, щоб його перестали вандалити, щоб його почали охороняти. І навіть зараз йдеться про те, щоб зміцнювати центральну площу Прип'яті, архітектурний ансамбль і деякі історично важливі будівлі, які брали участь у тих подіях, для того, щоб вони не руйнувалися", — пояснив Ємельяненко.

Глава Асоціації чорнобильських туроператорів зазначив, що решта будівель із часом руйнуватимуться, падатимуть — таким чином створюватимуть контрасти.

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"І люди зможуть побачити, яким було місто Прип'ять, і що стало без підтримки, яка ціна людської помилки", — вважає Ємельяненко.

Він додав, що серіал, який зняв один з американських телеканалів про Чорнобиль, сприяв зростанню інтересу серед іноземних туристів, але не так, як очікувалося, зазначив він.

"Серіал НВО "Чорнобиль" підняв популярність чорнобильського туризму на 15%. Це небагато, але, в принципі, й чимало. Прем'єра серіалу відбулася у 2019 році, тому основну хвилю ми очікували в 2020 році, сподівалися на приріст до 30-40%. Але цього не сталося через пандемію", — прокоментував директор агентства "Чорнобиль тур".

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Серед людей, які хочуть відвідати Чорнобиль є екологи, любителі історії, орнітологи, експерти з роботи з радіацією, а також туристи, які хочуть просто зробити фотографії на тлі колеса або саркофага.

Як повідомлялося, у понеділок, 26 квітня, – 35-і роковини Чорнобильської катастрофи. Цього дня у 1986 році на ЧАЕС сталася техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа, спричинена двома тепловими вибухами та подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики як за кількістю загиблих і постраждалих від її наслідків людей, так і за економічними збитками.

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