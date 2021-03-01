Іспанія продовжила обмеження на в'їзд мандрівників з-за меж ЄС і Шенгену

В Іспанії продовжили обмеження на необов'язкові поїздки з країн, що не входять до Європейського Союзу та Шенгенської зони, до 31 березня.

Про це повідомляє The Local, передає Укрінформ.

Водночас зазначається, що мандрівники з деяких країн з низьким рівнем зараження, які не входять до вказаних вище зон, зможуть здійснити подорож до Іспанії. Зокрема, йдеться про Австралію, Нову Зеландію, Руанду, Сінгапур, Південну Корею, Таїланд, Китай, регіони Гонконг та Макао.

Список, який вперше розробили 30 червня 2020 року, неодноразово оновлювався. Так, 28 січня зі списку виключили Японію.

Уряд Іспанії також продовжив обмеження на польоти з Великої Британії, Південної Африки та Бразилії до 16 березня через нові штами коронавірусу в цих країнах.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 1 березня у світі з початку пандемії підтверджено 114 689 757 випадків коронавірусу, зокрема 2 543 321 летальний.

Водночас кількість людей, котрі вже одужали від цієї хвороби, становить 90 251 891.

За даними Worldometer, в Іспанії з початку пандемії зафіксовано понад 3,1 млн випадків COVID-19, з них – більш ніж 69,1 тис. смертей та понад 2,6 млн одужань.