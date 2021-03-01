Кіпр із 1 березня відніс Україну до «сірої» зони

Кіпр не відкрив кордони для українців з 1 березня попри те, що такі плани анонсувалися в січні. Україну віднесли до "сірої" зони.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Консульський відділ Посольства України в Республіці Кіпр.

"З 1 березня 2021 року на Кіпрі застосовано розподіл країн світу по категоріях. Станом на 1 березня Україна належить до "сірої" зони (категорії переглядатимуться щотижнево)", – йдеться в повідомленні.

Українські дипломати пропонують стежити "уважно за змінами".

Як інформує Посольство України в Республіці Кіпр, громадянам країн "сірої" зони в’їзд до Кіпру заборонений, окрім певних категорій. Зокрема, в’їхати можуть подружжя та неповнолітні діти громадян Кіпру; резиденти Кіпру; особи, яким дозволено в'їзд за Віденською конвенцією, а також громадяни, які отримали спеціальний дозвіл на в'їзд від уряду Кіпру.

Як повідомляв Укрінформ, 17 лютого влада Кіпру заявила, що країна відкриється для іноземних туристів з 1 березня, однак запроваджується кольорове кодування для країн за швидкістю поширення COVID-19.

Так звана система світлофорів вводиться для держав-членів ЄС і третіх країн, як-от Велика Британія, Росія та Ізраїль.

Мандрівники, які прибудуть до Кіпру з 1 до 31 березня із "зелених" країн, мають здати безкоштовний ПЛР-тест на COVID-19 після прибуття, а з 1 квітня цю вимогу буде скасовано.

Особам, які прибувають із "жовтих" країн, потрібно здати ПЛР-тести за 72 години до поїздки.

Тим, хто прибуває з країни "червоного" рівня, необхідно здати ПЛР-тест двічі – до відправлення і після прибуття на острів.

Міністерство транспорту заявило, що продовжує до 31 березня обов’язковий 7-денний карантин для мандрівників із Британії.

"Кольорове розмежування" будуть перевіряти і в разі потреби змінювати щотижня.

До березня діяли старі правила, згідно з якими Кіпр розділяв країни світу на 3 категорії: А, В та С. Україна в лютому перебувала в категорії С. Це означало, що в’їзд був дозволений також лише окремим категоріям українців.