Чорнобильську зону торік відвідало втричі менше туристів, ніж у 2019-му – ДАЗВ

У 2020 році через пандемію COVID-19 потік туристів у Чорнобильській зоні відчуження знизився більш ніж втричі, як порівняти з 2019 роком.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив заступник голови Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Максим Шевчук.

"Потік туристів (у Чорнобильській зоні відчуження – ред.) впав майже на 70%, але це загальносвітова тенденція, спричинена пандемією", – сказав Шевчук.

За його словами, кількість туристів, що відвідали зону відчуження знизилася зі 123 403 осіб у 2019 році до 36 470 осіб у 2020 році. Водночас збільшилася частка українських відвідувачів.

"У 2020 році половина відвідувачів були українцями, що перевищило показники 2019 року", – зазначив Шевчук.

Як повідомляв Укрінформ, голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів заявляла, що кількість іноземних туристів у Чорнобильській зоні відчуження зростає. Така тенденція спостерігається, за її словами, після виходу серіалу «Чорнобиль».

У лютому 2021 року Чорнобильська зона відчуження отримала офіційний логотип, який розробляла креативна агенція Вanda за підтримки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, Державного агентства з управління зоною відчуження та Державного агентства розвитку туризму.