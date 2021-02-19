Чорнобильська зона відчуження отримала офіційні бренд і логотип

Чорнобильська зона відчуження отримала офіціальний логотип. Його розробляла українська креативна агенція, відомим проєктом якої є брендинг Ukraine Now.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, бренд було представлено 19 лютого у Києві за участю заступника голови Державного агентства України з управління Зоною відчуження Максима Шевчука, першого заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Богдана Боруховського та голови Державного агентства розвитку туризму Маряна Олеськіва.

«Чорнобильська зона є унікальним явищем на нашій планеті і ми повинні трохи змінити основні наративи, які використовуються при її згадуванні. Так, це - зона відчуження. Але це - зона розвитку. Зона збереження і пам'яті, але і зона майбутнього», - зазначив під час презентації Боруховський.

За основу логотипу, який розробила креативна агенція Вanda за підтримки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державного агентства з управління Зоною відчуження та Державного агентства розвитку туризму, взято форму поверхні реактора, з якого все почалося.

Чорнобиль. Невічний логотип / Фото: banda.agency

Це відправна точка існування лого, наче це логотип Чорнобиля’86. І з кожним роком зображення змінюється та поступово зникає. Кінцева точка існування лого – 2064 рік, коли Чорнобильську електростанцію буде повністю виведено з експлуатації.

Ця подія закриває даний цикл історії Зони та відкриває простір для нового - у тому числі, інших візуальних рішень.

Нова візуальна система, змінюючись кожного року, дає можливість поєднувати минуле та майбутнє в одному просторі, тим самим нагадуючи про вплив минулого на сьогодення. Тому, трансформуючи Чорнобиль, важливо також посилювати комунікацію та змінювати візуальне сприйняття Зони відчуження, зауважили учасники презентації.

«Тому був розпочатий проект створення бренду. Агенція Banda провела велику роботу і з українськими, і з закордонними фокус-групами різного віку та статі. Вони створили портрет типового відвідувача Зони відчуження - і на основі розробила стратегію та бренд-бук. Що важливо, ця робота була зроблена для нас безкоштовно», - наголосив Шевчук.

Banda Agency — українська креативна агенція, що діє з 2011 року. Серед відомих проєктів агенції - Новий брендинг України Ukraine Now, брендинг Євробачення 2017 Celebrate diversity, новий бренд ВДНГ.