Іноземці стали частіше приїжджати у Чорнобиль після серіалу Netflix – Держтуризм

Кількість іноземних туристів у Чорнобильській зоні відчуження зростає після виходу серіалу від Netflix.

Про це голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів розповіла в коментарі кореспонденту Укрінформу.

"Вихід у світ серіалу від Netflix "Чорнобиль" спровокував значний приплив іноземних туристів до зони відчуження", – сказала Олеськів.

Водночас голова Держтуризму зазначила, що найпоширенішими туристичними маршрутами серед іноземців залишаються Львів, Одеса та Київ.

Як повідомляв Укрінформ, 19 лютого Чорнобильська зона відчуження отримала офіційний логотип. Його розробляла українська креативна агенція, відомий проєкт якої є – брендинг Ukraine Now.

"Чорнобиль" (Chernobyl) – п'ятисерійний британсько-американський мінісеріал, який створив і написав Крейг Мезін та зрежисирував Юган Ренк. Прем'єра історичної драми відбулася 6 травня 2019 року. Події сюжету розгортаються після вибуху реактора на Чорнобильській атомній електростанції в 1986 році.