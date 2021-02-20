Іноземці стали частіше приїжджати у Чорнобиль після серіалу Netflix – Держтуризм

Іноземці стали частіше приїжджати у Чорнобиль після серіалу Netflix – Держтуризм

Укрінформ
Кількість іноземних туристів у Чорнобильській зоні відчуження зростає після виходу серіалу від Netflix.

Про це голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів розповіла в коментарі кореспонденту Укрінформу.

"Вихід у світ серіалу від Netflix "Чорнобиль" спровокував значний приплив іноземних туристів до зони відчуження", – сказала Олеськів.

Водночас голова Держтуризму зазначила, що найпоширенішими туристичними маршрутами серед іноземців залишаються Львів, Одеса та Київ.

Читайте також: Річниця Чорнобиля започаткує велику програму з меморіалізації зони – Ткаченко

Як повідомляв Укрінформ, 19 лютого Чорнобильська зона відчуження отримала офіційний логотип. Його розробляла українська креативна агенція, відомий проєкт якої є – брендинг Ukraine Now. 

"Чорнобиль" (Chernobyl) – п'ятисерійний британсько-американський мінісеріал, який створив і написав Крейг Мезін та зрежисирував Юган Ренк. Прем'єра історичної драми відбулася 6 травня 2019 року. Події сюжету розгортаються після вибуху реактора на Чорнобильській атомній електростанції в 1986 році.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-