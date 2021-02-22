Україна обговорить з НВО створення туристичної локації у Чорнобильській зоні – Тимошенко

Україна розпочинає перемовини з компанією НВО щодо розбудови туристичної інфраструктури у Чорнобильській зоні.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко на брифінгу в межах Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура", передає кореспондент Укрінформу.

"Наша група розпочинає перемовини з НВО. Будемо сподіватися, що їм буде цікава якась офлайн-локація (у Чорнобильській зоні – ред.). Не парк розваг, а якась локація від НВО. Це буде, звісно, приваблювати багато іноземних туристів", – сказав Тимошенко.

Він додав, що також планується будівництво нового в'їзду до Чорнобильської зони разом із музеєм.

Як повідомляв Укрінформ, НВО у 2019 році випустив мінісеріал "Чорнобиль" (Chernobyl). Події сюжету розгортаються після вибуху реактора на Чорнобильській атомній електростанції в 1986 році.

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляв, що 35-а річниця Чорнобильської катастрофи стане початком великої програми з меморіалізації зони.

19 лютого презентовано офіційний логотип Чорнобильської зони відчуження.