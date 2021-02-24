Грузія з 1 березня відкривається для українців

Громадяни України та низки інших країн з 1 березня зможуть відвідувати Грузію за наявності негативного результату ПЛР-тесту, який має бути проведений упродовж останніх 72 годин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ехо Кавказу.

Зазначається, що на третій день перебування в Грузії подорожувальникам доведеться пройти повторне тестування за власний рахунок.

Як пояснив прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі, йдеться про перетин кордону Грузії повітряним шляхом. Сухопутні кордони для іноземців, як і раніше, залишаються закритими.

Крім України, до Грузії також зможуть приїхати громадяни Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Росії та Білорусі.

Раніше Грузія вже спростила правила в'їзду для громадян країн ЄС, Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Норвегії, США, Великої Британії, Саудівської Аравії, Катару, ОАЕ і Бахрейну. З 1 лютого до країни також можуть потрапити всі іноземці, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 вакциною будь-якого типу.

З 1 лютого в Грузії зняли й обмеження на міжнародне регулярне авіасполучення. Кілька авіакомпаній вже відновили рейси до країни.

Також очільник грузинського уряду оголосив про зняття більшості COVID-обмежень.

Зокрема, в країні запрацюють гірськолижні курорти, спортзали, відновить роботу міжміський транспорт. Кав'ярні та ресторани зможуть приймати відвідувачів всередині приміщень. Заборона на переміщення у нічні години, як і раніше, діятиме (21:00 – 05:00).

Згідно з планом зняття обмежень у Грузії, з 25 лютого відкриються готелі на гірськолижних курортах; з 8 березня запрацюють канатні дороги; з 15 лютого відновить роботу міжміський транспорт.

З 1 березня в Батумі кав'ярні та ресторани зможуть приймати відвідувачів всередині приміщень, з 8 березня – по всій Грузії (крім вихідних), а з 15 березня запрацюють спортзали.

З 1 березня допустять проведення конференцій і тренінгів.

Також з 1 березня відновлять роботу дитячі садки (раз на два тижні тестуватимуть 20% співробітників); вищі та професійні навчальні заклади з 1 березня зможуть відновити клінічну, практичну, лабораторну діяльність і проводити іспити в очному (не дистанційному) форматі, а з 15 березня відновиться навчальний процес в аудиторіях.

З 1 березня відкриються музеї і бібліотеки; театри, спортивні клуби, ансамблі зможуть відновити репетиції і тренування з 15 березня, а повноцінну діяльність з 1 квітня (в театри і на стадіони допустять глядачів);

З 8 березня непродовольчі ринки й торговельні центри зможуть відновити роботу й на вихідних.

За словами Гарібашвілі, всі громадяни і бізнесові об'єкти мають суворо дотримуватися встановлених фахівцями рекомендацій.