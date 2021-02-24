Безвіз між Україною та Гренадою почне діяти з 1 березня – ДАРТ

Наступного тижня, з 1 березня, набуває чинності угода про скасування візових вимог, яку підписали Кабінет Міністрів України та уряд Гренади.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного агентства розвитку туризму.

"Від 1 березня 2021 року набуває чинності Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Гренади, острівною державою в Карибському морі, про скасування візових вимог", – йдеться в повідомленні.

В агентстві зазначили, що, згідно з положенням угоди, громадяни обох держав звільняються від необхідності оформлення візи для в’їзду, перебування, виїзду та прямування транзитом.

Водночас загальний строк перебування на території чужої країни упродовж 180 днів не має перевищувати 90 днів.

"Це стосується як однієї поїздки, так і сукупності кількох", – зазначила пресслужба ДАРТ.

Як повідомлялося, у липні 2020 року уряди України та Гренади підписали угоду "Про скасування візових вимог" задля спрощення режиму перетину кордону, а також зміцнення дружніх відносин між Україною та Гренадою.