Президент Володимир Зеленський сподівається, що громадяни ОАЕ відкриють для себе Україну, яка має незліченну кількість унікальних туристичних місць.

Про це він сказав в інтерв’ю еміратському інформагентству WАМ, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Ми впевнені, що зможемо заохотити еміратців стати нашими гостями. Наше агентство туризму обговорить ці питання з Міністерством економіки ОАЕ. У нас чимало туристичних «магнітів»», - зазначив глава держави.

При цьому він звернув увагу, що українці активно відвідують ОАЕ, чому сприяє безвізовий режим між країнами. Зокрема, лише у 2019 році понад 250 тисяч громадян України відвідали Емірати.

«Звичайно, пандемія внесла свої корективи, але коли ми подолаємо її наслідки, українці відновлять свої подорожі в Емірати, а еміратці, у свою чергу, вільно відкриватимуть для себе Україну, яка також має незліченну кількість унікальних туристичних місць», - наголосив Зеленський.

Він також підкреслив, що в ОАЕ проживають близько 15 тисяч українців. Вони працюють у різних сферах, зокрема це готельний бізнес, ІТ та фінансові послуги.

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«Агресія Росії проти нашої країни об’єднала українську громаду, зробила її більш активною та креативною. За останні роки українці створили кілька власних об’єднань, зокрема Українську бізнесову раду, дві українські школи вихідного дня в Абу-Дабі та Дубаї. Важливо, що наші громадяни мають можливість молитися й просити Божої допомоги рідною мовою в Українській греко-католицькій церкві в ОАЕ», - сказав Президент.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України 13 лютого прибув з офіційним візитом до ОАЕ.

Передбачено, що впродовж 14-15 лютого Зеленський проведе переговори зі спадкоємним принцом Абу-Дабі, заступником верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном та віцепрезидентом, прем’єр-міністром, міністром оборони ОАЕ Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом.

Під час зустрічей буде обговорено широкий спектр питань двосторонньої політичної, торговельно-економічної, інвестиційної та гуманітарної співпраці. За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх документів.