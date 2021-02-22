Деякі популярні туристичні місця світу можуть зникнути до кінця століття через повені

Деякі з найпопулярніших туристичних місць у світі можуть повністю зникнути до кінця цього століття, якщо рівень моря продовжуватиме підніматись нинішніми темпами.

Про це йдеться у новій доповіді Міжурядової групи експертів ООН з питань змін клімату, передає Укрінформ з посиланням на Euronews.

Як зазначається, внаслідок змін клімату на планеті Земля до 2050 року можуть щорічно відбуватися повені, а до 2100 року рівень моря може піднятися на тривожні 25%.

Це призведе до міграції сотень мільйонів людей і знищення низки туристичних напрямків.

Малі острівні держави, як-от Фіджі, Палау, Сейшельські острови та Мальдіви, – найбільш вразливі через їхній низько розташований ландшафт. Тому вони можуть бути повністю знищені через підйом рівня води. Місцеві жителі вже зараз стурбовані перспективою залишати домівки і переселятися на більш високі землі.

Екстремальні повені можуть стати звичайним явищем для таких міст, як Амстердам, Лондон, Стамбул, Дубай, Бангкок, Токіо, Кейптаун, Нью-Йорк, Ріо-де-Жанейро та інші.

Як наголошується, підвищення рівня моря на один метр може здаватися незначним, але насправді матиме руйнівні наслідки як для людей, так і для економіки.

Загалом наслідки зміни клімату в деяких туристичних місцях відчуваються вже нині, йдеться у повідомленні.

Видання схематично зобразило, який вигляд матимуть ті чи інші місця у 2100 році, як порівняти з 2021-м.

Як пише Euronews, 2019 року Венеція зіткнулася з рекордними повенями, збитки від яких коштували уряду близько 1 млрд євро. За прогнозами експертів, до 2050 року Венецію накриватимуть масштабні повені раз на п'ять років, а до 2100 – раз на п'ять місяців.

Мальдіви також надзвичайно сприйнятливі до припливів – велика частина суші там уже нині перебуває на висоті 1 м над рівнем моря. До кінця століття, за прогнозом, більше трьох чвертей території країни опиниться під водою.

У Нью-Йорку до 2100 року рівень моря може піднятися на 1,8 метра, через що тисячам осіб доведеться переїхати, особливо з низинних районів – Брукліна та Куїнса.

З аналогічною проблемою можуть зіткнутися 8,4 млн жителів низинних районів Гонконгу. Для міста, яке до пандемії щорічно відвідували близько 56 млн туристів, наслідки будуть катастрофічними.

У Дубаї можливе підняття рівня води на 3 м призведе до загибелі більшої частини інфраструктури. А якщо рівень зросте на дев'ять метрів, місто буде повністю затоплене.

Ілюстрації: Euronews, Getty via Canva