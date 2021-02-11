У Чернігові запрацював перший в Україні центр креативної економіки

У Чернігові, у приміщенні обласного художнього музею ім. Г. Галагана, відбулася презентація нещодавно створеного в місті інноваційно-інформаційного центру креативної економіки "Родзинки України".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Запрошуємо до співпраці всіх, хто має якісь інноваційні, креативні проєкти у сфері культури чи туризму. Ми будемо допомагати їм розвиватися і просувати на всю Україну", – сказала менеджерка проєктів центру Ірина Тумська.

За її словами, центр створений, щоб наблизити одне до одного культуру й економіку – допомогти авторам креативних творчих ідей втілити їх у життя і зробити прибутковими.

Як зауважив один з ініціаторів створення такого центру в Чернігові народний депутат Сергій Гривко, у європейських країнах такий вид бізнесу досить поширений.

"Цей вид економічної діяльності приносить дуже багато доходу. Створює додану вартість, робочі місця по всьому світу, об’єднує багато видів економічної діяльності, що базуються на основі творчості, мистецтва", – сказав Гривко.

Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко зауважив, що новий центр зайняв нішу, яка до цього була порожньою, і є важливим для міста. Адже допоможе налагодити зв’язок між авторами креативних ідей і потенційними інвесторами й у такий спосіб започаткувати новий бізнес.

Центр креативної економіки "Родзинки України" створений на базі чернігівської ГО "Добровольці" й працює з січня поточного року. На сьогодні він уже має шість перших проєктів різного спрямування. Серед них зокрема – створення екосумок, туристичних сувенірів та колекції одягу для людей з інвалідністю, які пересуваються на візках.

За словами організаторів, чернігівський ЦКЕ – перший в Україні. Всі його проєкти будуть захищені авторськими правами й надалі можуть стати продуктами масового виробництва. Зв’язатися з керівництвом центру можна через соцмережі.

Фото: Чернігівська міськрада

Відео: телеканал "Дитинець"