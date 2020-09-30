Силуети на склі: Чернігів покаже туристам пам’ятки, що не збереглися

У місті над Десною реалізується проєкт "Силуети на склі, або Чернігів, який не зберігся", що покаже місцеві пам’ятки, яких вже немає.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

"Користуючись досвідом зарубіжних колег, у Чернігові вирішили спробувати реалізувати невеликий проєкт "Силуети на склі, або Чернігів, який не зберігся". Ініціювало і поступово реалізує його Управління культури та туризму Чернігівської міської ради, а саме – відділ туризму і Чернігівський туристично-інформаційний центр (ТІЦ)", – йдеться в повідомлені.

Зазначається, що втіленню проєкту передував цілий рік роботи, пов’язаної з вибором об’єктів-претендентів, ракурсів тощо. На сьогодні напрацьовано вже дев'ять макетів авторства чернігівського історика Олександра Бондаря.

Втілити задум управління сподівається за рахунок грантових коштів, на залучення яких зараз активно подає заявки. Адже в місцевому бюджеті 2020 року фінансування такого проєкту не передбачене.

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Щойно будуть гроші, першою з’явиться скляна табличка із силуетом Покровської церкви ХІХ ст. Вона була прибудована як тепла церква до Катерининського храму за проєктом 1836 р. замість старої дерев’яної будівлі, що існувала з ХVII ст.

Фото: Чернігівська міськрада