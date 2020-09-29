У Славутичі показали народне вбрання Полісся

У Славутичі відкрилася етнографічна виставка «Народне вбрання постраждалих районів Полісся».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) у Фейсбуці.

«У Краєзнавчому музеї міста Славутича і Чорнобильської АЕС відкрилася етнографічна виставка, де представлено 11 комплектів традиційного народного одягу із постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС районів Полісся: Київської, Житомирської, Рівненської та Волинської областей. Експонати зібрали під час експедицій Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф, що належить до сфери управління ДАЗВ», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виставка – це ще один крок до розвитку культурного та туристичного потенціалу – одного з векторів проєкту «Магніти України: Чорнобиль», який реалізується за підтримки Офісу Президента України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, Міністерства інформаційної політики та культури і Державного агентства розвитку туризму.

За словами директора Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф Ростислава Омеляшка, територіальні відмінності традиційного вбрання мешканців Полісся можна побачити в особливостях крою та декору компонентів костюмів, у кольоровій гамі та техніках оздоблення, що пов’язані з місцевими традиціями.

Так, для жіночого одягу з Іванківщини характерна техніка полотняного ткання, де за допомогою чергування білих та чорних ниток утворюються квадрати з ритмічно розкиданими усередині ромбами.

Декорування місцевими орнаментами, пошиття одягу за допомогою різноманітних технік, використання відмінних форм та матеріалів — все це демонструє естетичне бачення мешканців Полісся.

Також на виставці експоновано жіночі головні убори з різних куточків Полісся, де в елементах пошиття та оздоблення прослідковуються трансформація в часі та регіональна варіативність.

Експозиція триватиме до 23 жовтня із можливістю продовження.

Фото: ДАЗВ, Краєзнавчий музей м. Славутича і Чорнобильської АЕС