Ринок туризму в Чорнобильській зоні скоротився на 70%

Ринок туризму в Чорнобильській зоні скоротився на 70%

Укрінформ
Ринок туризму в зоні відчуження цього року через пандемію коронавірусу впав на 70%.

Про це Укрінформу повідомив заступник голови Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Максим Шевчук.

За оцінками відомства, 2020 року в зоні відчуження побувало 24 тис. відвідувачів – як за два місяці минулого року.

«Іноземців, попри обмеження, доволі багато. Перші три місяці 2020 року, до коронавірусу, було близько 80-85% іноземців, решта – українці. Зараз, після відкриття зони для відвідування з 1 червня, маємо співвідношення: 40% українців на 60% іноземців", – сказав Шевчук.

За його словами, ДАЗВ наразі спільно з Міністерством захисту довкілля і природних ресурсів опрацьовує бюджетний запит на 2021 рік.

"Маємо надію, що фінансування буде на рівні початку цього року", – зазначив Шевчук.

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Як повідомляв Укрінформ, Чорнобильську зону відчуження за 2019 рік відвідали 124 тис. туристів.

Під час перегляду державного бюджету на 2020 рік Верховна Рада скоротила фінансування Державного агентства з управління зоною відчуження у 2020 році на 256,2 млн грн: з 2,936 млрд грн до 2,68 млрд.

Витрати на підтримку в безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття", а також на заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС скоротили на 150 млн грн – до 1,2 млрд грн. Підтримку екологічно безпечного стану в зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення скоротили на 50 млн грн – до 445,9 млн грн. Повністю прибрали фінансування реалізації державного інвестиційного проекту "Відновлення об'єктів транспортної інфраструктури зони відчуження" (було 56,1 млн грн).

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