У Прип'яті з'явиться музей техніки ліквідаторів

У Прип'яті формують музей техніки, що брала участь у ліквідації наслідків Чорнобильської аварії.

Про це у коментарі Укрінформу розповів ініціатор музею – голова асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко.

"Техніка збирається з абсолютно різних напрямків зони: як з 10-кілометрової, так і з 30-кілометрової. Вона тут зберігатиметься, і звідси її уже не вивозитимуть. Частина техніки буде з Розсохи (відселеного села внаслідок аварії на ЧАЕС – ред.) – та техніка, яка не згоріла і її не розпилили. Там стоять унікальні машини, хотілося б їх показати хоча б з одного боку. Повний список наразі формується. Коли ми зберемо всю техніку, яку плануємо, почнемо її розставлення. Думаю, мова йде про кілька місяців", – сказав Ємельяненко.

Також частиною експозиції можуть стати унікальні роботи, що використовувалися для ліквідації.

"Дуже хочеться і, я думаю, ми знайдемо спосіб це зробити. Ті роботи, які працювали на даху третього енергоблока, більш радіоактивні, ніж та техніка, яка тут представлена, але вони маленькі за розміром. Їх можна помістити у прозорий "саркофаг", який затримає альфа- й бета-випромінювання. Ми зараз це опрацьовуємо. Сподіваюся, що всю історичну техніку вдасться врятувати на цій території", – зазначив Ємельяненко.

Біля техніки встановлять інформаційні стенди з описами та історичною інформацією.

"Будь-хто, хто захоче відвідати цей об'єкт у Прип'яті, зможе це зробити", – додав голова асоціації.