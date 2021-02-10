Дніпровський музей занурить у пивні традиції міста

У Дніпропетровському національному історичному музеї ім. Яворницького влаштують низку заходів, присвячених історії варіння хмільного напою у Дніпрі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці музею у Фейсбуці.

«Пивні традиції Дніпра» – це цикл заходів, які розповідають про історію пивоваріння на території нашого міста з ХІХ ст. до ХХ ст.», – йдеться в дописі.

Зазначається, що захід передбачає проведення трьох подій: мінівиставки у внутрішньому дворику історичного музею (працюватиме з 19 лютого), пішохідної екскурсії, під час якої учасники дізнаються про історію пивзаводу Ф.Ф. Боте (відбудеться 21 лютого до Міжнародного дня екскурсовода), й театралізованої екскурсії у стінах музею «In vino veritas» (27 лютого).

Як повідомляв Укрінформ, у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї в День усіх закоханих під час інтерактивних екскурсій відвідувачам розкажуть про любовні талісмани та історії кохання відомих людей Поділля.