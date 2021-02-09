У Дніпрі відкрили «Музей дитинства». Експозиція налічує близько тисячі експонатів, що виставлені в трьох залах.

Про це повідомляє сайт Дніпровської міської ради, передає Укрінформ.

«Музей дитинства» у Дніпрі – це зібрання дитячих речей, які були популярні в 60–90-х роках минулого століття: іграшки, книги, шкільне приладдя, фотографії, листівки, електронні ігри, посуд, одяг і багато чого іншого.

У Дніпрі відкрили «Музей дитинства» / Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ

«Це ніби подорож у дитячі роки. Особливо цікаво приходити сюди вже зі своїми дітьми, котрі зростають здебільшого на інтернеті, комп’ютерних іграх. А тут багато що їх дивує. За цим цікаво спостерігати, а заразом згадувати своє», – розповідають перші відвідувачі музею.

Предмети збирали самостійно, зокрема, з використанням платформи онлайн-оголошень. Декілька речей з власної колекції передав музею і мер Дніпра Борис Філатов під час його відкриття 9 лютого.

«Нашим завданням було створити музей не чогось, що за трьома морями є дефіцитним товаром. Ми мали показати ті речі, якими ми гралися у дитинстві», – розповів директор Дніпровського науково-технічного музею «Машини часу», філіалом якого є його новий проєкт «Музей дитинства» Михайло Прудніков.

За його словами, схожі проєкти він бачив в інших країнах, утім для України така виставкова колекція радше рідкість.

Водночас попри достатній розмір приміщення, чимало експонатів ще перебувають у сховищі, тож експозицію «Музею дитинства» часто оновлюватимуть.

«Для мене як для міського голови важливо, щоб подібні проєкти розвивалися та наповнювалися новим сенсом. Чим більше активних людей, тих, хто любить цю справу, приєднуватимуться до цього, тим кращим ставатиме наше місто. Водночас це – майбутні наші туристичні якорі», – сказав Борис Філатов і підкреслив, що у мерії планують розглянути можливі механізми підтримки подібних музеїв.