На Херсонщині хочуть створити унікальний музей затоплених сіл з дайвінг-екскурсіями

На Херсонщині у Нововоронцовці планують створити перший в Україні музей, присвячений штучно затопленим населеним пунктам.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання «Новий день» із посиланням на управління туризму та курортів Херсонської облдержадміністрації.

«Реалізація проєкту дасть змогу доторкнутися до найбільшої таємниці нашої області. Планується створення інтерактивного музею, де зберігатимуться експонати, знайдені на дні Каховського водосховища, створення дослідницької лабораторії та проведення дайвінг-екскурсій. Водами Каховського водоймища затоплено близько 90 сіл, історична місцевість – Великий Луг, столиця хана Мамая – місто Замик. Дослідження та вивчення цих пам’яток історико-культурної спадщини мають неоціненне значення не тільки для Херсонщини, а й для всієї України», – йдеться у повідомленні.

Проєкт зі створення музею затопленої пам’яті Нововоронцовська селищна рада подала для участі в конкурсній грантовій програмі Українського культурного фонду.

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Автором ідеї став краєзнавець з Нововоронцовки Андрій Селецький. Він з 2014 року назбирав колекцію з понад 2 тисяч експонатів, знайдених на дні водосховища. Серед них – радянські монети 1920-х років, стара пляшка для вина, блешня зі шматком срібла, яка, вочевидь, належала заможному рибалці, фрагменти спорядження і зброї армії Австро-Угорщини. Збирати колекцію Селецький почав після того, як одного разу, пірнувши неподалік берега, під водою побачив залишки цивілізації: фрагменти фундаментів будинків, затоплених вулиць.

Ініціатор створення музею хоче, щоб він став центром не лише практичних, а й теоретичних досліджень щодо затоплення свого часу величезної кількості населених пунктів по всьому каскаду водосховищ на Дніпрі.

«Я був вражений тим, що величезна кількість документів гідророзвідки, даних з виселення людей і очищення дна досі засекречені. Тому хотілося б дізнатися про це якомога більше», – пояснив Селецький.

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За його словами, ідею створення музею підтримала селищна рада. Попередньо цю установу планується розмістити в будівлі дореволюційного банку, в якій зараз розташований архів.

«Цей архів хочуть перенести ближче до громади. А ми б змогли провести реставрацію будівлі і забезпечити її збереження. Адже в ній збереглися оригінальний паркет, ліпнина, різьблені вікна, двері і навіть величезний внутрішній банківський сейф часів Російської імперії. Більше того, ця будівля стоїть в історичній частині Нововоронцовки на напівзатопленій вулиці. Поруч берег: ідеальне місце для музею», — додав Селецький.

Загалом для участі у програмі «Культура. Туризм. Регіони» до Українського культурного фонду надійшло 16 заявок з Херсонщини. Зокрема, проєкт «Скарби Гілеї Дніпровської», спрямований на вивчення і популяризування історико-культурних пам’яток Нижнього Подніпров’я, «Наріжні камені часу: незвіданий Південь», що передбачає створення мультикультурного туристичного маршруту в Новій Каховці і Тягинці. Також серед проєктів – культурно-туристичний маршрут «Скадовськ історичний», «Легенди Хорлів», музей «Таємниці острова Джарилгач», «Живий музей південних традицій» на острові Білогрудий, а також фестивальні ініціативи з Великоолександрівської, Високопільської, Присиваської, Генічеської громад і Херсона.

Конкурсний відбір проєктів триватиме до 30 квітня.