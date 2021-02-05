Херсонщина презентувала промо зимового туризму

Туристичні маршрути півднем України взимку показали у новому однойменному промоційному відео.

Як передає Укрінформ, ролик опублікувала пресслужба Херсонської ОДА.

"Напевно, ви вже не раз замислювалися, куди поїхати взимку в Україні, і частіше за все уявляли Карпати, катання на лижах, санях, сноуборді, канатній дорозі, бо холодна пора все ж асоціюється з гірським відпочинком. Проте, що ж робити, якщо ви – не фанат гір, чи просто прагнете чогось нового? В цьому відео ми розвіємо міф про типовий зимовий туризм та відкриємо для вас мальовничий, різноманітний та дивовижний край – Херсонщину", – йдеться в повідомленні.

На відео, зокрема, зображені термальний комплекс "Арабатські терми", Гліцеринове озеро в Стрілковому, Залізний міст у Генічеську, Херсонський гейзер, склеп родини Фальц-Фейн, сімейний курорт на березі Чорного моря – Хорли, пам’ятки Генічеська, прогулянка на каяках у Генічеську взимку. ​

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Як повідомляв Укрінформ, з грудня 2020 року команда проєкту "TripMustGoOn" почала проводити експедиції Херсонщиною, щоб створити контент для промоції зимового відпочинку в області.