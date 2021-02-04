Рожеві краєвиди Генічеського озера стали доступні у 3D

«Диванні туристи» відтепер можуть побачити пейзажі Генічеського рожевого озера на Херсонщині у форматі 3D-панорам з надвисокою деталізацією.

Як повідомляє Управління туризму та курортів Херсонської ОДА, зйомки проводилися на висоті від 3 до 140 метрів над рівнем моря із застосуванням багатокадрової високоякісної деталізації на 240 мегапікселів, передає Укрінформ.

Авторами проєкту виступила команда інформаційного порталу arabatka.ua.

«Віртуальний тур Генічеським озером включає 4 сферичні панорами, на яких візуалізуються Рожеве озеро, залишки колишнього солевидобувного підприємства, Зябловські озера, Азовське море та навколишні населені пункти. Переглянути тур можна за посиланням», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Краєвиди курортного Генічеська стали доступні онлайн

Як нагадали в управлінні, Генічеське озеро розташоване у північно-західній частині Арабатської стрілки, за 5 км від села Генічеська Гірка. На північно-східному березі водойми розмістилося селище Приозерне – колишній соляний промисел. Дістатися Рожевого озера можна власним автомобілем або скориставшись громадським транспортом – рейсовий автобус «Генічеськ - Щасливцеве» курсує раз на день.