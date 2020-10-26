Краєвиди курортного Генічеська стали доступні онлайн
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Управління туризму та курортів Херсонської ОДА.
"У Генічеську заново встановили міські онлайн-вебкамери, призначені для залучення туристів на курорт. Ні для кого не секрет, що на сьогодні онлайн вебкамери на курортах є найбільш дієвим засобом залучення відпочивальників і туристів", – йдеться в повідомленні.
Зокрема, введені до ладу відразу кілька вебкамер: дві – на міському пляжі; дві – на дикому пляжі, одна з яких з краєвидом на маяк; вебкамери з краєвидом на Алею Казок, на один із супермаркетів міста й на сходи до пляжу.
Трансляцію можна подивитися на сайті НМП "Арабатська стрілка".
Як зауважили в облдержадміністрації, старт ідеї встановлення нових вебкамер на Арабатській стрілці і в Генічеську спочатку дав проєкт "Кирилівка.Укр", який розмістив свої камери майже по всьому узбережжю України. Пізніше, 2019 року зусиллями Щасливцевської сільської ради було встановлено близько 8 нових вебкамер у Генічеській Гірці і Щасливцевому. У 2020 році до них додалися камери на Рожевому озері й панорамні камери в Генічеську з краєвидом на початок Арабатської стрілки.
Фото – скріншот з вебкамери Генічеська