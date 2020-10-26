Краєвиди курортного Генічеська стали доступні онлайн

У курортному місті Генічеськ на Херсонщині встановили сім нових вебкамер на популярних серед відпочивальників локаціях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Управління туризму та курортів Херсонської ОДА.

"У Генічеську заново встановили міські онлайн-вебкамери, призначені для залучення туристів на курорт. Ні для кого не секрет, що на сьогодні онлайн вебкамери на курортах є найбільш дієвим засобом залучення відпочивальників і туристів", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, введені до ладу відразу кілька вебкамер: дві – на міському пляжі; дві – на дикому пляжі, одна з яких з краєвидом на маяк; вебкамери з краєвидом на Алею Казок, на один із супермаркетів міста й на сходи до пляжу.

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Трансляцію можна подивитися на сайті НМП "Арабатська стрілка".

Як зауважили в облдержадміністрації, старт ідеї встановлення нових вебкамер на Арабатській стрілці і в Генічеську спочатку дав проєкт "Кирилівка.Укр", який розмістив свої камери майже по всьому узбережжю України. Пізніше, 2019 року зусиллями Щасливцевської сільської ради було встановлено близько 8 нових вебкамер у Генічеській Гірці і Щасливцевому. У 2020 році до них додалися камери на Рожевому озері й панорамні камери в Генічеську з краєвидом на початок Арабатської стрілки.

Фото – скріншот з вебкамери Генічеська