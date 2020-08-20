Рожевим озером на Херсонщині можна насолодитися онлайн в режимі реального часу

На одній з топових туристичних локацій Херсонщини – Генічеському рожевому озері - встановили вебкамеру.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації.

«Милуватися фантастичними краєвидами Генічеського озера – одного з найбільших, найвідоміших і найкрасивіших рожевих озер України – відтепер можна в будь-який час з будь-якої точки світу. Це стало можливим завдяки новій вебкамері, встановленій з ініціативи голови Щасливцевської сільської ради Віктора Плохушка», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це єдина вебкамера такої якості, що відкриває краєвид на одну з топових пам’яток півдня України.

«Ми давно мріяли встановити тут суперсучасну вебкамеру, яка б дала змогу ще більшій кількості людей побачити неймовірну красу рожевого озера. Сьогодні це завдання нарешті реалізоване — з ним чудово впоралися наші партнери, які, до слова, налагодили за останні два роки вже понад 15 онлайн-трансляцій для популяризації курортів і визначних пам’яток Арабатської стрілки», — наголосив Плохушко.

Трансляцію з камери можна переглянути за посиланнями:

Вебкамера на Генічеському рожевому озері веде безперервну онлайн-трансляцію в UltraHD-якості з підтримкою звуку. Вона працює цілодобово 365 днів на рік, даючи змогу в режимі реального часу спостерігати, як змінюються озерні пейзажі в різний час доби і в залежності від сезону.

Як нагадали в управлінні, Генічеське рожеве озеро розташоване на півночі Арабатської стрілки — в крихітному селі Приозерне. Знамените воно водою дивного червоно-рожевого кольору (в літній час), який виникає в результаті діяльності мікроскопічних водоростей виду Dunaliella salina — це одні з небагатьох живих організмів, здатних існувати в настільки солоній воді. Для захисту від сонячного світла вони виробляють β-каротин — жовто-помаранчевий пігмент, що надає воді червонуватого відтінку. Чим спекотніше й посушливіше літо, тим більш насиченим він стає, формуючи на Генічеському озері майже марсіанські пейзажі.

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З давніх часів тут виник соляний промисел, але сьогодні про нього нагадують лише дерев’яні стовпчики, які залишилися відтоді й колись розділяли озеро на сектори — чеки. Вони, зокрема, роблять рожеве озеро упізнаваним на світлинах. Втім, приїжджають сюди не лише за запаморочливими фотознімками, а й щоб оздоровитися: ропа й грязь озера насичені безліччю корисних мікроелементів, включно із бромом, магнієм і натрієм.

«Нинішнього літа через карантинні обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19, Генічеське озеро стало місцем паломництва тисяч українців, а Арабатська стрілка, мабуть, — найпопулярнішим курортним регіоном, який відомий не лише теплим морем і просторими піщаними пляжами, але і масою природних атракцій», — написали в управлінні.