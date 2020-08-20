Кулеба презентує іноземним дипломатам туристичні й бізнесові можливості Херсонщини
До складу делегації входить близько 20 керівників іноземних дипломатичних місій та представництв міжнародних організацій в Україні, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу МЗС.
Передбачено, що делегація відвідає низку об’єктів у Херсонській області, зокрема Виноробне господарство князя П.М. Трубецького, потужності ПрАТ "Чумак", яке є одним з найбільших підприємств харчової галузі в Україні, біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна, який входить до міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО.
У поїздці делегацію супроводжуватиме керівництво Херсонської ОДА, Торгово-промислової палати України, представники вітчизняного бізнесу.
Крім того, 21 серпня заплановане спілкування учасників делегації з пресою.