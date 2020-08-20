Кулеба презентує іноземним дипломатам туристичні й бізнесові можливості Херсонщини

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 20-21 серпня разом із групою іноземних дипломатів відвідає Херсонщину, щоб презентувати потенціал регіону у галузях туризму, бізнесу та інвестицій.

До складу делегації входить близько 20 керівників іноземних дипломатичних місій та представництв міжнародних організацій в Україні, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Передбачено, що делегація відвідає низку об’єктів у Херсонській області, зокрема Виноробне господарство князя П.М. Трубецького, потужності ПрАТ "Чумак", яке є одним з найбільших підприємств харчової галузі в Україні, біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна, який входить до міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО.

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У поїздці делегацію супроводжуватиме керівництво Херсонської ОДА, Торгово-промислової палати України, представники вітчизняного бізнесу.

Крім того, 21 серпня заплановане спілкування учасників делегації з пресою.