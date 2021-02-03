Херсонщина кличе туристів узимку погрітися в термальних джерелах

Туристична Херсонщина і взимку має що запропонувати шанувальникам теплого відпочинку. Місцеві термальні джерела не лише можуть зігріти, а й оздоровити.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління туризму та курортів Херсонської ОДА.

«Гарячі джерела – це справжня знахідка для тих, хто хоче оздоровити тіло й душу без медикаментів та довготривалих процедур, адже особливий хімічний склад термальних вод допомагає у боротьбі з хронічними захворюваннями різної складності, покращує стан шкіри, активізує метаболічні процеси, зменшує наслідки стресу й покращує психологічне здоров’я. Варто зазначити, що води термальних джерел використовують навіть у космецевтиці як для створення високоефективних косметичних засобів, так і в чистому вигляді. Цінність їх надзвичайно висока, адже мінеральний склад з ідеальним поєднанням різного роду сполук неможливо штучно відтворити у лабораторії», – йдеться в повідомленні.

Втім, зазначають в управлінні, усім, хто планує відвідати термальні джерела, варто пам’ятати, що купання, як і будь-які оздоровчі процедури, мають свої показання та протипоказання.

«Тож перед візитом до купалень необхідно обов’язково проконсультуватися з лікарем. Термали корисні для лікування захворювань рухового апарату, центральної та периферійної нервових систем, серцево-судинних захворювань без ускладнень, проходження реабілітації після операцій та інсультів. Слід пам’ятати, що не можна відвідувати термальні джерела особам, які страждають на гіпертонічну хворобу 3-4 ступеня, важкі патології судинної системи та тяжкі хвороби серця. Крім того, особливо важливо попередньо порадитися щодо допустимої тривалості купання та правильного циклу проведення процедур», – додали в управлінні.

Зокрема, охочі можуть зануритися в такі відриті для відвідування джерела області:

Термальне джерело біля с. Залізний Порт

Фото проєкту «Trip Must Go On»

Унікальний цілющий гейзер розташований за 30 км від курортного населеного пункту Залізний Порт, в районі сіл Облої та Бехтери. Джерело відкрили випадково під час пошуку родовищ природного газу на початку 80-х років минулого століття. Свердловину законсервували, а потім повторно відкрили майже за 30 років.

На території термального джерела розташовані два басейни: з цілющою водою та лікувальними грязями. Купання в гарячому джерелі корисне як для дорослих, так і для дітей, однак процедуру варто проводити після попередньої консультації з лікарем. Вода термала багата йодом, бромом та набором мінеральних солей. Завдяки унікальному мінеральному складу за своїми лікувальними властивостями джерело не поступається Мертвому морю. Купання у джерелі допомагає у разі захворювань суглобів, щитоподібної залози, дихальної та нервової систем.

Для зручності відпочивальників на території гейзера облаштовано кабінки для переодягання й гігієнічні приміщення, однак чисту воду для змивання грязей варто взяти с собою. Їжу та напої треба придбати заздалегідь.

Вартість входу – 50 гривень.

Термальне джерело поблизу клініки В. Козявкіна

Фото проєкту «Trip Must Go On»

Це термальне джерело з’явилося у 80-х роках минулого століття під час будівництва центру реабілітації для спортсменів біля селища Щасливцеве на Арабатській стрілці. Пізніше проєкт було заморожено, у наш час клініка В. Козявкіна перебуває на етапі відродження будівництва.

На сьогодні місцеві жителі та гості Арабатської стрілки можуть безкоштовно купатися у термальному джерелі, температура води в якому досягає +65°C. Йодо-бромна хлоридно-натрієва вода має унікальні лікувальні властивості. Приймати термальні ванни варто після попередньої консультації з лікарем й не проводити у воді більш ніж 15-20 хвилин за одне купання. Встановлено, що термальні ванни мають протизапальний, знеболювальний, спазмолітичний (покращує мікроциркулювання на капілярному рівні) ефект. Наявність брому сприяє лікуванню вегето-судинної дистонії, астенічних синдромів та нервозних станів.

На території гарячого джерела обладнано гігієнічні приміщення й каскадний душ. Дістатися до термалу біля клініки В. Козявкіна можна дорогою Генічеськ – Стрілкове.

Лікувально-оздоровчий комплекс «Арабатські терми»

Фото проєкту «На море»

Лікувально-оздоровчий комплекс «Арабатські терми» розкинувся біля села Стрілкове на березі озера Сиваш. Наразі на території комплексу розташовані термальна купальня зі зручними спускам, три мініатюрні басейни з мінеральною водою, два гліцеринових та два солоних озера, зона відпочинку з шезлонгами й парасольками, каскадний душ, алея з виходом до озера Сиваш.

Вода термального джерела сприяє відкриттю пор, максимальному проникненню мінералів і ферментів, очищує організм від шлаків та токсинів, поліпшує кровообіг. Додаткове надходження йоду до організму важливе для покращення здоров’я людей зі зниженою функцією щитоподібної залози та осіб, які проживають в екологічно несприятливих районах, працюють у шкідливих умовах. Крім того, йод сприяє поліпшенню пам’яті, збереженню розумової діяльності у літніх людей, покращенню станів у разі хворобах Альцгеймера та Паркінсона.

Мікроорганізми сапрофіти, які є у воді термального джерела, – особливо цінні, адже вони виробляють фермент каталозу, що розщеплює надмірну кількість перекису водню. У результаті зміцнюється імунітет, покращуються процеси обміну в усіх органах, а тканини організму збагачуються киснем.

У майбутньому автори проєкту планують побудувати цілорічний готель та водолікарню, обладнати додаткові зони відпочинку, футбольне поле у мініатюрі та тенісний корт.

Вартість входу: з 08:00 до 19:00 – 100 грн з особи, з 19:00 до 23:00 – 200 гривень. Для дітей до 12 років вихід безкоштовний.

Фото на обкладинці: проєкт «На море»