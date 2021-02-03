Херсонщина кличе туристів узимку погрітися в термальних джерелах

Херсонщина кличе туристів узимку погрітися в термальних джерелах

Фото, відео
Укрінформ
Туристична Херсонщина і взимку має що запропонувати шанувальникам теплого відпочинку. Місцеві термальні джерела не лише можуть зігріти, а й оздоровити.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління туризму та курортів Херсонської ОДА.

«Гарячі джерела – це справжня знахідка для тих, хто хоче оздоровити тіло й душу без медикаментів та довготривалих процедур, адже особливий хімічний склад термальних вод допомагає у боротьбі з хронічними захворюваннями різної складності, покращує стан шкіри, активізує метаболічні процеси, зменшує наслідки стресу й покращує психологічне здоров’я. Варто зазначити, що води термальних джерел використовують навіть у космецевтиці як для створення високоефективних косметичних засобів, так і в чистому вигляді. Цінність їх надзвичайно висока, адже мінеральний склад з ідеальним поєднанням різного роду сполук неможливо штучно відтворити у лабораторії», – йдеться в повідомленні.

Втім, зазначають в управлінні, усім, хто планує відвідати термальні джерела, варто пам’ятати, що купання, як і будь-які оздоровчі процедури, мають свої показання та протипоказання.

«Тож перед візитом до купалень необхідно обов’язково проконсультуватися з лікарем. Термали корисні для лікування захворювань рухового апарату, центральної та периферійної нервових систем, серцево-судинних захворювань без ускладнень, проходження реабілітації після операцій та інсультів. Слід пам’ятати, що не можна відвідувати термальні джерела особам, які страждають на гіпертонічну хворобу 3-4 ступеня, важкі патології судинної системи та тяжкі хвороби серця. Крім того, особливо важливо попередньо порадитися щодо допустимої тривалості купання та правильного циклу проведення процедур», – додали в управлінні.

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Зокрема, охочі можуть зануритися в такі відриті для відвідування джерела області:

Термальне джерело біля с. Залізний Порт

Фото проєкту «Trip Must Go On»
Фото проєкту «Trip Must Go On»

Унікальний цілющий гейзер розташований за 30 км від курортного населеного пункту Залізний Порт, в районі сіл Облої та Бехтери. Джерело відкрили випадково під час пошуку родовищ природного газу на початку 80-х років минулого століття. Свердловину законсервували, а потім повторно відкрили майже за 30 років.

На території термального джерела розташовані два басейни: з цілющою водою та лікувальними грязями. Купання в гарячому джерелі корисне як для дорослих, так і для дітей, однак процедуру варто проводити після попередньої консультації з лікарем. Вода термала багата йодом, бромом та набором мінеральних солей. Завдяки унікальному мінеральному складу за своїми лікувальними властивостями джерело не поступається Мертвому морю. Купання у джерелі допомагає у разі захворювань суглобів, щитоподібної залози, дихальної та нервової систем.

Для зручності відпочивальників на території гейзера облаштовано кабінки для переодягання й гігієнічні приміщення, однак чисту воду для змивання грязей варто взяти с собою. Їжу та напої треба придбати заздалегідь.

Вартість входу – 50 гривень.

Термальне джерело поблизу клініки В. Козявкіна

Фото проєкту «Trip Must Go On»
Фото проєкту «Trip Must Go On»

Це термальне джерело з’явилося у 80-х роках минулого століття під час будівництва центру реабілітації для спортсменів біля селища Щасливцеве на Арабатській стрілці. Пізніше проєкт було заморожено, у наш час клініка В. Козявкіна перебуває на етапі відродження будівництва.

На сьогодні місцеві жителі та гості Арабатської стрілки можуть безкоштовно купатися у термальному джерелі, температура води в якому досягає +65°C. Йодо-бромна хлоридно-натрієва вода має унікальні лікувальні властивості. Приймати термальні ванни варто після попередньої консультації з лікарем й не проводити у воді більш ніж 15-20 хвилин за одне купання. Встановлено, що термальні ванни мають протизапальний, знеболювальний, спазмолітичний (покращує мікроциркулювання на капілярному рівні) ефект. Наявність брому сприяє лікуванню вегето-судинної дистонії, астенічних синдромів та нервозних станів.

На території гарячого джерела обладнано гігієнічні приміщення й каскадний душ. Дістатися до термалу біля клініки В. Козявкіна можна дорогою Генічеськ – Стрілкове.

Лікувально-оздоровчий комплекс «Арабатські терми»

фото проєкту «На море»
Фото проєкту «На море»

Лікувально-оздоровчий комплекс «Арабатські терми» розкинувся біля села Стрілкове на березі озера Сиваш. Наразі на території комплексу розташовані термальна купальня зі зручними спускам, три мініатюрні басейни з мінеральною водою, два гліцеринових та два солоних озера, зона відпочинку з шезлонгами й парасольками, каскадний душ, алея з виходом до озера Сиваш.

Вода термального джерела сприяє відкриттю пор, максимальному проникненню мінералів і ферментів, очищує організм від шлаків та токсинів, поліпшує кровообіг. Додаткове надходження йоду до організму важливе для покращення здоров’я людей зі зниженою функцією щитоподібної залози та осіб, які проживають в екологічно несприятливих районах, працюють у шкідливих умовах. Крім того, йод сприяє поліпшенню пам’яті, збереженню розумової діяльності у літніх людей, покращенню станів у разі хворобах Альцгеймера та Паркінсона.

Мікроорганізми сапрофіти, які є у воді термального джерела, – особливо цінні, адже вони виробляють фермент каталозу, що розщеплює надмірну кількість перекису водню. У результаті зміцнюється імунітет, покращуються процеси обміну в усіх органах, а тканини організму збагачуються киснем.

У майбутньому автори проєкту планують побудувати цілорічний готель та водолікарню, обладнати додаткові зони відпочинку, футбольне поле у мініатюрі та тенісний корт.

Вартість входу: з 08:00 до 19:00 – 100 грн з особи, з 19:00 до 23:00 – 200 гривень. Для дітей до 12 років вихід безкоштовний.

Фото на обкладинці: проєкт «На море»

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