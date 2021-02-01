Херсонщина за рік отримала 4,5 мільйона гривень туристичного збору

Місцеві бюджети Херсонщини впродовж 2020 року поповнилися на близько 4,5 млн гривень туристичного збору.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє управління туризму та курортів Херсонської ОДА.

"Попри труднощі, спричинені пандемією, 2020 рік був продуктивним для туристичної сфери області. Херсонщина як "зелена зона" після послаблення карантинних обмежень залишалася популярним регіоном для відвідування. Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Державної податкової служби України у Херсонській області, Автономній республіці Крим та місті Севастополі, за січень-грудень 2020 року сума надходжень туристичного збору до місцевих бюджетів становила близько 4,5 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Загалом суб’єкти туристичної діяльності (заклади розміщення та туристичні агентства) Херсонщини сплатили до бюджетів усіх рівнів майже 37 млн грн. Окрім того, від супутніх економічних сфер, які є підґрунтям туристичних послуг (торгівля, розваги, відпочинок, транспорт, харчування), надійшло 1359,8 млн грн.

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Також в облдержадміністрації зауважили, що за 11 місяців минулого року до області завітали понад 3,8 млн відвідувачів, серед них – майже 57,4 тис. іноземців. Такі дані продемонструвало моніторингове дослідження туристичних потоків одного з мобільних операторів, зокрема підрахунок внутрішніх та іноземних гостей (у форматі знеособлених даних), які перебували на території області не менш ніж 1 добу у приватних цілях, з метою MICE-, ностальгічного, інших видів туризму, відпочинку, оздоровлення тощо.

Як відомо, ставка туристичного збору встановлюється за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади за кожну добу тимчасового розміщення однієї людини у місцях проживання (ночівлі) у розмірі до 0,5% – для внутрішнього туризму та до 5% – для в'їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року.

Херсонська облдержадміністрація рекомендує органам місцевого самоврядування спрямовувати надходження від турзбору саме на розвиток туристичної інфраструктури.