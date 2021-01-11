На Херсонщині популяризуватимуть зимовий туризм

Команда проєкту "TripMustGoOn" проводить експедиції Херсонщиною, щоб створити контент для промоції зимового відпочинку в області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Новий день".

"У багатьох залишається розуміння, що вже у вересні туристичний сезон (на Херсонщині – ред.) завершився. Ми ж переконуємо, що це не так, тому важливо знімати ще й зимовий контент. Мандруємо з грудня, вже відзняли три експедиції. Саме знімаємо північну і центральну частину області. Зараз – Кринки, потім буде Нововоронцовка, Берислав і т.ін. Зазвичай відеоролики, фото ми публікуємо в себе на сайті, а далі воно вже по всій Україні розлітається. Є багато партнерів, які виявляють бажання допомагати розповсюджувати. Тому що і Одесі, і Києву цікавий цей контент", – розповів артдиректор проєкту "TripMustGoOn" Олексій Білецький.

Серед локацій, де вже побували представники проєкту, музей-садиба українського письменника Остапа Вишні у с. Кринки, яку нещодавно відновили і хочуть зробити привабливою для туристів.

Як повідомляв Укрінформ, влітку 2020 року на Херсонщині почали реалізовувати туристично-контентний проєкт "TripMustGoOn", яким передбачено створення інформаційного порталу, чатботів, буклетів-путівників, проведення експедицій.

На фото: інтер'єр музею-садиби Остапа Вишні