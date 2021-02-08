Відвідувачі музею Трої зможуть побачити процес реставрації артефактів

Туристи, які завітають до музею Трої у турецькому Чанаккале, зможуть спостерігати за процесом роботи реставраторів у режимі реального часу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на видання Milliyet.

«Як скласти посудину, що розкололася на десятки частин? Як очищують артефакт від морської солі? Як оптимізуються умови довкілля? Як оформити фото- та письмову документацію? Ми будемо демонструвати та пояснювати все це відвідувачам», – розповів директор музею Ридван Гьольджук.

Демонстрацію проводитимуть щосереди з 11:00 до 15:00 починаючи з квітня.

Музей Трої розташований неподалік від місць археологічних розкопок і має відкритий простір площею понад 37 тис. квадратних метрів та основну будівлю площею 12 765 кв. м.

В експозиційній залі на 3 тис. кв. м виставлено близько двох тисяч артефактів, виявлених на території античних міст Троя і Троада.

Фото: kulturportali.gov.tr